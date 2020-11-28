【Prada】黑魂重塑名牌麻雀尤如珍品擺設　叫「碰」也不敢太大力

國際高端品牌為求迎合中國市場的口味，實在無所不用其極。近日Prada亦以「黑魂」主調的更新設計，再次推出了的皮革麻雀。但是接近3萬元的定價，實在打大力點都怕「打崩」麻雀，贏幾十輸幾百的憂慮之下，實在「碰」都不敢太用力。 雖然至今依然覺得，麻雀跟奢侈品牌的傳統形象總是格格不入。然而當想到Prada和Louis Vuitton等品牌，都可以按照街頭時尚的潮流，推出籃球、或者滑板等「用得很粗」產品時，麻雀反而不算太難理解。

Prada麻雀：（按圖放大）

新版本以「黑魂」為主調。（品牌圖片）

Prada並非第一次推出麻雀產品，今次可說是載譽歸來，以「黑魂」的色調重塑品牌出品的皮革麻雀；與舊版本的不同的地方，在於麻雀盒內的紅色內層，改成了黑色內裝。抺去那令人審美疲勞的「傳統喜慶紅」，字體也換成白色及墨綠色，反而得到更加沈實的觀感。而作為一個擁有優秀皮革工藝的高端品牌，麻雀盒的外層自然不會馬虎，使用的物料，正是Prada著名的Saffiano皮革，一種由Mario Prada本尊於1913年發明的皮革處理方法，可見其規格之高。

Prada並非第一次推出麻雀產品，舊版本的麻雀盒內層採用紅色配置。（品牌圖片）

奢侈的代價，自然是那接近3萬元的定價，食多少糊？贏幾多圈才能「回本」？視乎閣下打多大吧。但其實這個定價，相約的價錢可以買到什麼？以最近介紹過的名牌手袋為例，大概可以買到兩個Prada最新推出的Cleo手袋（買到的話），添多小小，亦可買一個Dior St Honoré。這個價位的商品，你會選擇購買手袋還是麻雀？還是可以風騷地道出一句：「Why not both？」

Prada Cleo：（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

Dior St Honoré：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

如果覺得Prada的麻雀已經很奢華的話，當回顧歷年推出過麻雀的高端品牌時，尤其是Hermés在東京丸之內重新開幕時限定商品，Prada麻雀其實已經「相當平易近人」。由盒子開始，Hermés麻雀每一個細節都是精品，144隻麻雀，全是由實心蠟木作手工製作，以壓印文字、Hermés手袋常用的Swift皮革包覆；麻將盒亦是以紅木包覆小牛皮製作，索價32萬......根本就是一件收藏品。

Hermés麻雀：（按圖放大）