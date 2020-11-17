DIOR 2021新款手袋St Honore登場　四色配Logo金屬扣或成下一爆款

DIOR 發表2021年全新包款Dior St Honoré。最初於巴黎聖奧諾雷路專賣店獨家販售的同名手袋款，是女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 詮釋新經典的設計手法，全新2021 Dior St Honoré輕便袋向具有歷史與文化意義的聖奧諾雷路致敬，展現歷久彌新的雅致情調。Dior St Honoré輕便袋有大型與中型兩個尺寸，CD 金屬旋轉環扣以金質拋光處理，另外，中型尺寸也有以琺瑯工藝打造的 CD 扣環，營造與包身相同的色澤與視覺美感。

全新2021 Dior St Honoré輕便袋向具有歷史與文化意義的聖奧諾雷路致敬，展現歷久彌新的雅致情調（按圖細看）↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

Dior St Honoré象徵卓越皮革工藝與翻轉新創意的全新包款，進一步為 Maria Grazia Chiuri 構築不受季節影響的 30 Montaigne 經典系列增添全新配件，頌揚品牌關於經典與傳承間未曾止息的川流。

包款以圓弧及俐落的線條設計，並於中心點綴標誌性 CD 字樣金屬裝飾，精巧的金屬旋扣開合設計，搭配 Box 小牛皮或是粒紋牛皮製成的包身，漆以深邃的黑色、丹寧藍或輕搖光影色澤的拿鐵白。

搭配可拆卸式肩揹帶，或額外選購 Maria Grazia Chiuri 最具代表性的刺繡帆布背帶，展現個人化風格及多樣化的混搭造型。

▼▼▼相關圖輯：Dior 2020秋冬Lady D-Lite天鵝絨版上架 Maria如何聰明打造手袋王國？

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼相關圖輯：Hermes 2021手袋Perspective Cavaliere亮相 有型百搭的明日之星

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年DIOR招牌托特包來了 精巧皮革Logo釦環下個爆款】