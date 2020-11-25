BALENCIAGA｜球鞋TRACK.2推「全金屬」版　只可欣賞而不能穿著？

不厭其煩地再說一次，談到BALENCIAGA波鞋的時候，相信很多人還是念念不忘Triple S，這款大大舊的鞋子的確曾經風光一時，但是過去的就是過去，忘記了它吧。在都市機能時尚盛行的時代，BALENCIAGA波鞋中的龍頭款式定必數TRACK.2。最近更驚見品牌推出了這個鞋款的「全金屬」版本，而且是「一隻隻」，並非「一雙雙」地賣，到底是什麼回事？

BALENCIAGA TRACK.2 SCULPTURE：（按圖放大）

BALENCIAGA TRACK.2 SCULPTURE（品牌圖片）

喜愛波鞋的人經常都會遇到一個問題，作為一雙鞋子，穿著外出才是它存在的用途，但當成功入手一些限量或別有意義的款式時，又會捨不得開鞋穿著。視之為收藏品，甚至藝術品般好好保存，留在家中細細欣賞它的細節？還是好好穿搭使用？十分懊惱。

BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia。（網上圖片）

最近BALENCIAGA便為喜歡TRACK.2的人們提出了「解決方案」，向來善於創造話題的品牌創意總監Demna Gvasalia，便將這種多層次結構的時尚機能鞋以「黃銅」重新塑造，由16個部件焊接而成，重量達2.5公斤。如此笨重的材料製作，隨非想效法古代的武士般穿起鋼鐵盔甲吧，否則，它其實是一件雕塑擺設。

整個TRACK.2 SCULPTURE，由意大利的工匠按真實41號鞋碼的比例製作，還原當中複雜的細節，層層交疊的層次，連鞋帶的紋理都十分細膩鮮明，絕對稱得上是一件藝術品。雖然收藏「一隻」意大利製全金屬TRACK.2的價錢，幾乎足夠買「七雙」中國製的「真TRACK.2」了，但是工藝這回事，每個人心中對「值不值得」的衡量單位都不同吧。加上全球只限量20件，比很多波鞋都更加可遇不可求。

TRACK.2時尚機能間的比例拿捏得宜，在一眾Luxury Brand中的波鞋出品中，一直不乏捧場客。 （網上圖片）

TRACK.2是BALENCIAGA去年的出品，共使用了176個部件組合而成，鞋面設計巧妙運用到網格與皮革等等縱橫交錯地組合，亦營造出鏤空的空間。繁複的輪廓下，實際上卻又不會厚重，而且富全季節透氣的機能性，時尚機能間的比例拿捏得宜，在一眾Luxury Brand中的波鞋出品中，一直不乏捧場客。

BALENCIAGA TRACK.2：（按圖放大）

BALENCIAGA TRACK.2（品牌圖片）