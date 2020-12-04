聖誕禮物2020｜男士注意：$5,000以下名牌選擇　保證不會給女友罵

一年容易又聖誕。每逢12月，都是不少男士「頭大」的時份，皆因要買到一份女朋友又喜歡，又符合預算的禮物，很容易就諗到頭都大埋。 為此，《一物》今回特意為大家設計了一份$5,000港元以下「For Her」聖誕禮物清單，有CHANEL、DIOR、Hermes等品牌，供一眾仍未想好送甚麼的男士參考。

對大多數女士而言，手袋、首飾、皮具、香水、特別版化妝品、蛋糕均具有一定的吸引力，因此當作禮物可說是萬無一失。

《一物》今回特意為大家設計了一份$5000港元以下的「for her」聖誕禮物清單，供一眾仍未想好送甚麼的男士參考。（《Pretty Woman》）

皮具

以$5000港幣的預算而言，與名牌手袋是無緣的了，不過皮具方面仍有不少好選擇，尤其是手袋套、AIRPOD套，以及銀包，若然你的女朋友是個名牌迷，以下建議或許是個好選擇。

+ 20 + 20 + 20

首飾

除了皮具之外，首飾可說是必勝的禮物（利申：款式要合女友的心水）。近年不少品牌先後推出入門價首飾，男士只需觀察女友平常的品味再對症下藥即可。

+ 9 + 9 + 9

香水／特別版化妝品

如果你發現你的女朋友家裡收藏了無數支唇膏或香水，甚至有時會問你唇膏色好不好看、香水味好不好聞，大概香水及特別版化妝品會是一個好的禮物選擇。然而，建議大家在買之前先了解女友正在用甚麼品牌的香水，以及在用甚麼色調的化妝品，避免因買錯而被女友責罵的慘況。

+ 2 + 2 + 2

手袋

$5000以下的預算雖然買不了名牌手袋，但如果你的女朋友鐘愛高品質的獨立品牌設計，《一物》之前介紹過的HEREU亦是個經濟賓惠的好選擇。

+ 23 + 23 + 23

蛋糕

根據非正式統計，10個女人5個愛吃甜。比起食火雞，她們寧可收到外型極靚的蛋糕（即是連登仔俗稱的「港女蛋糕」）。除非你非常肯定女朋友不愛甜食，否則蛋糕絕對是又平又靚的好選擇。