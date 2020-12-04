CHANEL新系列手袋及配飾最搶Fo　穿香奈兒搖滾公主展現Girl Power

CHANEL於昨晚巴黎時份七點（香港時間凌晨兩點），在歷史悠久的舍農索城堡（Château des Dames）發布最新一季2020/2021工藝坊系列（2020/21 Métiers d’art Collection）。 以城堡過去兩位權傾天下的女主人作出發點，今季Virginie Viard與一眾工坊勾勒出兼具搖滾及浪漫氣質的CHANEL身影，帶來了接任至今最出色的系列。

為傳承法國的工藝之美，CHANEL自2002年每年都會舉辦Métiers d'art show，與刺繡工坊Lesage、羽絨工坊Lemarié、褶飾工坊Lognon、壓花工坊Montex、珠寶工坊Desrues、帽子工坊Maison Michel、鞋匠工坊Massaro、銀匠工坊Goosens、手套工坊Causse共同創作出多件手工精緻細膩的衣衫。

眾所周知，老佛爺Karl Lagerfeld生前愛在巴黎大皇宮中搭建各種矚目場景，甚至帶領大家飛往世界各地，讓多場CHANEL Métiers d’art show（工藝坊系列）成為時裝史上經典的視覺饗宴。

來到Virginie Viard第二個主理的Métiers d’art Collection，今次她就率領品牌來到這座人稱「女人城堡」的舍農索城堡（Château des Dames），發布最新一季2020/2021工藝坊系列（2020/21 Métiers d’art Collection）。

舍農索城堡早於12-13世紀誕生，坐落於謝爾河之上的城堡，其後歷經六個主人，當中包括權傾朝野的Diane de Poitiers，以及法國王后Catherine de Medici。城堡在兩位女性的改造下，成為國內知名的時尚堡壘，過去即使經歷世界大戰及內戰，法國政府依然盡力保護城堡，因此舍農索城堡可說是集時尚、歷史、女性力量於一身。

另外，城堡多處刻有代表Catherine de Medici的雙C圖案，正好與CHANEL的標誌互相輝映。鑑於上述的兩個意涵，Virginie Viard便在這個被潺潺流水及綠葉成蔭的環繞的城堡，透過衣服展示她心目中的女性力量。

舍農索城堡（Château des Dames）（CHANEL）

Virginie Viard向來善以Gabrielle “Coco” Chanel和Karl Lagerfeld的故事加以發揮，今回她則傾向在品牌經典元素的基礎上作出個人發揮。除了從老佛爺主理的Chloé fall 1983 trompe l’oeil “shower”系列中汲取靈感，設計出以輕紗及水晶製成的噴泉形頭飾外，整個服裝的主題及定調更著傾向於Virginie Viard的個人發揮，令人眼前一亮。

她以舍農索城堡走廊上的黑白地板作為原型，設計出多件含有格紋元素的單品以及黑白格紋迷你裙；城堡的掛毯以及城堡的花園則演變成刺繡及印花編織上衣和連身長裙；Catherine de Medici只穿黑色的故事亦被Virginie Viard加以發揮，以tweed、輕紗、亮片、羽絨等物料設計出多件黑色連身長裙，藉以勾勒「穿黑色的新娘」的身影。

按圖欣賞整個CHANEL 2020/2021工藝坊系列：

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配件方面則是一如既往的出色，多款手袋如以串珠製成的黑白格紋CLASSIC FLAP、兩袋同步登場的超迷你側揹袋、金鏈網狀手挽袋、玫瑰紅絨布袋等，全都令人眼前一亮，再加上各款Oversized配飾及華美的珍珠腰帶，完美演繹出具有搖滾及浪漫感的高雅與貴氣。無可否認，今季2020/21 Métiers d’art系列是Virginie Viard接任以來最出色的一季，令人更加期待她的往後的發展。

按圖欣賞CHANEL 2020/2021工藝坊系列部份配件：