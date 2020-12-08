IKEA｜比聖經、哈利波特的印發量更高？宜家家居停印紙本產品目錄

IKEA宜家家居宣布將於明年起停止出版紙本產品目錄（Catalogue），為這個足足70年歷史的傳統寫上句號。

IKEA宜家家居宣布將於明年起停止出版紙本產品目錄。（IKEA）

上月底，一位IKEA超級忠粉將過去數十載的收藏品割愛拍賣，當中包括自70年代至今的產品目錄以及多款名師設計，坊間估計收藏將被炒至天價，並且有價有市。

那邊廂有人將舊雜誌、舊目錄當作寶，這邊廂一眾出版社及報業卻選擇捨棄紙本，如今就連IKEA亦宣布因應時代所需，於明年開始停止製作紙本產品目錄，並形容此決定為「觸動情感但理性的決定」，令人惋惜。

IKEA首本產品目錄早於1951年面世，由品牌創辦人Ingvar Kamprad親自製作，足足厚達68頁，完全是心血之作。據悉第一期目錄印發逾28.5萬本，主要在瑞典南部派發。當年Ingvar Kamprad選用了品牌經典單人椅MK Chair作為封面，印證這本經典目錄的誕生。

IKEA宜家家居首本產品目錄（IKEA）

IKEA的產品目錄後來大受歡迎，總部因此決定在1998年加推「IKEA at the office」版本，並於兩年後推出紙本及網絡版目錄，以滿足更多消費者的需要。2016年，坊間對這產品目錄的需求達至高峰，單是這一年品牌便印發2億本目錄，並將之翻譯成32種語言，在超過50個地區派發。有指IKEA產品目錄的印發量及接觸面比聖經及《哈利波特》還要多，雖然不能證實真偽，卻足以說明其受歡迎的程度。

按圖看部份IKEA產品目錄封面：

+ 8 + 8 + 8

可惜於歲月的洗禮下一切都變了樣：第一期封面主角MK Chair，早於2012年被改名成STRANDMON；而這本橫跨足足70載的IKEA目錄亦將於明年開始停刊，只提供網上版本。品牌解釋，因為愈來愈多消費者轉移到線上消費，單是去年品牌的線上交易便大增41.9%，在線上愈加活躍的狀態下，紙本產品目錄的需求急遽下跌，去年僅印發4000萬本目錄，四年前的聲勢明顯不復存在，因此毅然決定停刊。

台灣IKEA早前推出《動物森友會》版本2021年產品目錄，豈料成為最後一期的紙本。（IKEA）

相信在科技的帶領下，品牌將愈來愈集中發展線上營運，減少線下活動。只是，當一種足足橫越超過大半個世紀的刊物來到終點時，難免令人感傷。