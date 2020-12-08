Jil Sander｜為WFH而設系列優雅依然　手袋如何平衡極簡與實用？

Jil Sander日前透過硬照的形式，帶出最新一季PRE-FALL 2021系列。 Meier夫婦今回藉著43套服飾，試圖將極簡主義與當今這個ZOOM時代融合。

Jil Sander最新系列每款手袋都極之吸引。（Jil Sander）

不經意間，新冠肺炎在全球蔓延將近一年，雖則近來傳出成功研發疫苗的好消息，但同一時間多地的確診及死亡人數亦達至高峰，情況多少令人非常憂慮。在疫情的陰霾下，人類的生活模式大大改變，不少企業都盡可能將活動轉移至線上舉行，好讓大家能安於家中，避免不必要的接觸。

又因大家無需外出，時裝界的銷售狀態亦衍生出相應的變化——居家服及運動服的銷情明顯變好。有見及此，不少品牌及設計師先後加入#sweatpantsfatigue陣營，共同抵制這股衛衣及LEGGING橫行霸道的浪潮。然而，Luke & Lucie Meier卻選擇透過材質及細節，試圖將優雅的極簡服飾與當下的ZOOM時代結合，不與之正面交鋒，而是溫柔地對衛衣及LEGGING說不。

JIL SANDER PRE-FALL 2021溫柔地對衛衣及LEGGING說不。（JIL SANDER）

二人接受外媒專訪時指出：「不少設計師陷入了創意泡沫之中，但最重要的是面對現實，不要活在自己的夢想國之中......我們都得現實一點——時裝並不能解決我們今天遇到的問題，但如果穿上我們的設計可以使他們變得更愉快，又或可激發起他們的創意，那我們已做得很好了。」

其實自2021春夏系列開始，Luke & Lucie Meier二人已從社交隔離時期的日常生活取得靈感，於細節及材質上作出調節，希望藉此設計出更貼近大眾日常的daily wear。今回二人以版型偏大的西裝外套，搭配西裝褲或直筒半截裙，將之成為定制西裝的即時替代品。另外，今季亦有推出以Nappa皮革製成的外套及長褲，Nappa皮柔軟舒適，同時型格精緻，非常適合WFH的上班族開ZOOM會議時穿著。

今季亦加入大量舒適的針織元素，當然亦少不了Jil Sander常見的絲質連身裙及Trench coat。所有單品的領口位置均加入了特別的設計細節，可以明顯看得出是為了配合ZOOM時代而精心調整，卻又同時展現出二人的設計功架，令人目不暇給。除此之外，今季亦推出了多款簡約實用且具質感的手袋，令人非常期待上架之日的來臨。

按圖看整個JIL SANDER PRE-FALL 2021系列：