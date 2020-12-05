BALENCIAGA｜新手袋設計如「午餐盒」　中午放飯成就新奇二創？

還記得Balenciaga在2020年秋冬系列中，模特兒走在天橋上提著的「午餐盒」嗎？發佈之時，這個設計早已成整個系列中，其中一件被受討論的話題單品；喜歡的人，自然喜歡Demna Gvasalia那種將功能美學與玩味，彷彿令時裝變得「貼地」的手法。不喜歡的，卻會認為他們失去了時裝的美感與原創精神。 無論如何，喜不喜歡都好，這些都是象徵一個年代的symbol。近日「午餐盒」上架，入手與否是個人決定，唯獨要記得，千萬不要將它當成一個真的「午餐盒」，不要在中午將它放入微波爐「叮飯」，以策安全就好了。

Balenciaga「午餐盒」手袋：（按圖放大）

千萬不要將它當成一個真的「午餐盒」般，中午將它放入微波爐「叮飯」！（品牌圖片）

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Balenciaga創意總監Demna Gvasalia的設計，從來都是譭譽參半。例如最「貼地」的波鞋設計，Vibram合作的Toe Sock Shoes五指鞋與一度「紅透半邊天」的Triple S之間，美與醜、時尚與老土，當中的界線實在太鞋拿捏。2020年秋冬系列中的「午餐盒」手袋正是類似的演繹，簡純的方盒設計，好聽點，就像上世紀家庭野餐時提著的食物箱；難聽點卻跟「地盤放飯」沒兩樣。以這種取之日常的功能美學，演繹的高端時裝，諷刺意味，確實未必人人都能接受。

2020年秋冬系列中，模特兒走在天橋上提著的「午餐盒」。（品牌圖片）

當然吧，換一個角度看，以上班族或學生等等，生活中經常接觸到的物件作為手袋設計的靈感，確實能予人親近的感覺，時尚絕非高不可攀的離地玩意。結論依然是那句，喜歡的人自會喜歡。3個尺寸「午餐盒」手袋中，無論是最小的肩帶手袋，還是最大的手提袋，都是採用再生塑料製成，硬身的盒子輪廓，正面壓上Balenciaga和BB鎖扣標誌的浮雕，配上品牌名號金屬框部件、可拆卸的皮革肩帶和皮革內層。就是一個跨在身上，用飯盒外殼包裹著的手袋。配搭親民不難駕馭，也是事實。

廣告亦玩味十足，「午餐盒」放在餐桌上沒有違和感。（品牌圖片）

回顧Balenciaga Fall 2020 Ready to Wear Collection：（按圖放大）

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除了「午餐盒」之外，完整個2020年秋冬系列中，絕對不乏話題單品，包括復古運動風格的Sport系列中，以足球靴為靈感的Soccer Sneaker。它採用了仿皮革的啞光材料製作，複雜的鞋面縫合技術、流線型的輪廓、前翻的大鞋舌和鞋釘等等，外觀上予人的感覺，就像是英格蘭球星碧咸於2002年穿著的adidas Predator Mania。但是，Soccer Sneaker的鞋釘材質，卻是容許用家在城市的水泥路上行走，而不會像在地上「溜冰」滑行。將現有的足球元素變成時尚波鞋的設計，都是Demna Gvasalia在潮流世界引起話題功力之深的證明。

將現有的足球元素變成時尚波鞋的設計，都是Demna Gvasalia在潮流世界引起話題功力之深的證明。（品牌圖片）

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