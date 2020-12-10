【LUSH】超可愛動物肥皂紅爆IG　日本少女用來洗澡還是拍照分享？

打從1995年在倫敦King's Road開設第一家分店，晃眼過去二十五年，LUSH這個英國「有機護膚品牌」多年來沒有停下腳步，並默默遵循著新鮮、天然的護膚品文化，從世界各地採購最新鮮的蔬果，花草和香熏油等原料，製作安心好用的天然護品。而難怪現在LUSH的分店，已經遍布全球七十多個國家，超過三百多家門市分店，幾乎可以說是我們這代人見證過，最為成功的一個護膚品牌。

可愛動物造型Lush肥皂，成日本少女的最愛（IG@ ____ar1su____）

只是每當人們談到LUSH，大家的著眼點通常只放在天然和有機，而忽略了品牌強烈的視覺語言，以及產品本身有趣的外觀設計。最近日本捲起了一股LUSH的肥皂旋風，不少日本女性瘋狂購買有可愛動物造型的LUSH肥皂，而只要搜尋「#lushjapan」，就可以看到不少女性IG帳號上，貼滿各種不同的動物造型LUSH肥皂。這些肥皂的價格不到1千日幣，無論是自用抑或送禮也非常合適，加上近大半年的疫情，人們勤於洗手防疫，似乎也提供了更大的正當性去大買特買。這些造型可愛的動物肥皂，也讓你心動了嗎？在這裡介紹幾個大熱的肥皂款式，而且都是本年冬季的限定商品。

日本少女愛為LUSH動物肥皂拍造型照放上IG開心Share（IG@_miogooone）

按圖看LUSH各種可愛動物肥皂造型：

【日本少女愛LUSH之餘，嬌少身型也愛這日牌】155cm以下嬌小女生3大品牌解煩惱 羊毛大衣長95cm不累贅反顯高？