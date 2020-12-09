【adidas】聯乘300年陶器老牌　經典波鞋變數百萬瓷中白金藝術品

有留意adidas動態的讀者，對於「A-ZX」這個系列大概不感陌生。這個企劃透過與全球的藝術家，設計師和品牌合作，並根據英文的二十六個字母，推出二十六雙聯乘鞋款，堪稱是一場夢幻的聯乘企劃。

adidas聯乘MEISSEN的陶藝版ZX800（adidas）

相比起上次2008年推出「A-ZX」企劃，至今已相隔十二年，本年度品牌再次推動「A-ZX」企劃系列，宣告將會在2020至2021年期間，再度找來不同合作對象，推出二十六雙聯乘款的。在最新的消息中，adidas找來歐洲最古老的瓷器生產商，並以MEISSEN合作，並以ZX8000的鞋型為基礙作改造。不過在真正介紹鞋款之前，不紡先來了解一下MEISSEN這間陶器生產商的來頭。

誕生自1862的「Meissen Krater Vase」，由大師Ernst August Leuteritz設計生產，是MEISSEN的名作品之一，現今仍有復刻生產。（MEISSEN）

與adidas同樣源自於德國，年紀卻比前者大好幾倍，MEISSEN成立於18世紀初，至今已經有逾三百年的歷史。在那個時候，中國的白瓷器剛進入歐洲，即受到各國王室成員、達官貴人的鍾，無一不為這舶來品所驚豔，並開始自發研製白瓷器的工藝。而就在1710年的1月，德國薩克森宮廷宣布成功開發白瓷器，同時成立MEISSEN皇家瓷器廠，在古堡內設立工廠，並以最超凡的工藝生產瓷器，供王室成員們嘗玩和使用，贏來了「瓷中白金」的美譽。

adidas ZX8000 OG原有設計（adidas）

按圖看更多藝術品細節：

回頭說這次adidas找來這間「瓷中白金」合作，以改造旗下的ZX8000為目標的企劃案，合作方MEISSEN也相當看重此次企劃，找來自家品牌在19世紀時的大師Ernst August Leuteritz的，以其名作品「Meissen Krater Vase」為藍本，繪製這雙全新的ZX8000。

adidas方面透露將會推出平價流通版本，各位讀者可以期待一下。（adidas）

整個生產過程相當緩慢，在整雙皮製鞋身上繪製經典花紋紋路，而最特別的，就是在鞋舌、鞋跟處，特別用上處用上陶瓷物料，彰顯MEISSEN的造瓷工藝同時，也彰顯他們的畫瓷工藝。而想當然地，這麼精雕細啄的作品，只能是僅此一雙的精品，而最新消息這唯一一雙的ZX8000，將會在12月8日至16日期間，以底價1,000,000美元在蘇富比上競投拍賣，受益會捐往Brooklyn Museum作藝術教育用途。然而喜歡這雙鞋的讀者，也不必太早失望，adidas方面透露將會推出平價的流通版本，讓喜歡這雙蘊含古玩風味的鞋子，能讓大眾鞋迷都能收藏到。