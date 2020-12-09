UNDERCOVER 30年｜聯乘Nike六合一機能大褸　「拆解重整」之美學

今年是UNDERCOVER成立30年大日子。 打從十年前UNDERCOVER跟Nike聯乘推出Gyakusou系列以來，這種融合時裝設計與運動機能的手法，某程度上是走在機能時尚的先河；今年這個組合再一次合作，告別了多年來的長跑框框局限，以傳統日本劍道的美學設計，製作出一套機能大褸和褲子的系列。特點是兩者的設計，皆可按不同形態地拆解與重整，讓衣服作出變化多端的配搭，亦是作為高橋盾今季對於「Chaos & Balance」的其中一種演繹。

拆解UNDERCOVER x Nike Holiday 2020 Collection：（按圖放大）

UNDERCOVER x Nike Holiday 2020系列大褸可作多種拆解配襯。（品牌圖片）

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拆解與重整，看來就是高橋盾今季對「Chaos & Balance」主題的一種常見演繹手法。例子如11月初，品牌發佈了跟sacai的聯乘企劃，推出的黑魂電單車皮褸，將兩個品牌分別的雙層外套、黑皮褸和羽絨拆解然後重新結合，而且當中的鈕扣與拉鍊細節，一定程度上亦容許穿著者定義個人法的穿搭形式。跟今次與Nike的合作，設計上完全不同，但概念上卻一理貫之。

回顧UNDERCOVER x sacai電單車皮褸：（按圖放大）

UNDERCOVER x sacai的電單車皮褸，將皮褸和羽絨拆解後重新結合，鈕扣與拉鍊細節亦容許穿著者定義個人法的穿搭形式。跟今次與Nike的合作概念上一理貫之。（品牌圖片）

這次UNDERCOVER x Nike的聯乘只開發了兩件單品。機能大褸和褲子的黑魂設計風格，取材自日本傳統劍道的美學概念。這種將傳統事物以當代美學風格承傳，而不會感覺突兀的設計，實在是日本設計師作品中常見的拿手好戲。而且兩件單品皆可按照穿著者的狀態和配搭要求等自行變換，還是不失拆解重整的「Chaos & Balance」風格。

這次UNDERCOVER x Nike的聯乘，取材自日本傳統劍道的美學概念。（品牌圖片）

單計大褸的部件，簡單理解已經可作出6種形式的拼合。從完整組裝時的多口袋長袖機能大褸，拆解成有帽的運動背心、或者戶外機會背心皆可；細節上，以不同數量的口袋、透明防水的手錶窗和多變的衣服形態本身，應對都市氣候的變化和環境，製作而成一件靈活調整幅度非常大的都市機能服；配合同樣「可長可短」的機能褲子，整套服裝便可組合出10種以上的配搭。

可惜的是，是次聯乘系列屬日本限定，只會於UNDERCOVER青山、新宿伊勢丹MENS、阪急MENS東京、心斎橋PARCO等等店舖，以及兩個品牌的網店有售；在這段被困香港的疫情時份，想入手只好尋找另外的辦法了。