聖誕禮物2020｜男士送禮秘笈　$10000以下預算　必讓女友心花怒放

一年容易又聖誕。一眾男士想輕鬆收爐過節，買給女朋友的聖誕禮物絕對要買得好買得對。上回《一物》為大家介紹了$5,000以下的禮物好選擇，今回就為手頭較闊綽的男士提供一份$5,000-$10,000的禮物清單，還未想好送什麼的朋友，不妨參考一下。

《一物》今回特意為大家設計了一份$10000港元以下的「for her」聖誕禮物清單，供一眾仍未想好送甚麼的男士參考。（《Pretty Woman》）

雖則一份禮物的好與壞絕不能以價格來衡量，但無可否定的是一分錢一分貨，大多數美感及質量兼備的設計都是很貴的。若然你當下不急著花錢，又捨得一擲千金只為博紅顏一笑，下文或許成為你今年的送禮秘笈。

手袋

10個女人10個愛手袋，差別在於買哪一個款式及品牌。$10,000看似很多，但能買到的名牌手袋卻沒有男士想像般的多。建議大家在決定買哪一款手袋送給女友之前，先將這篇文章傳給女友的死黨，收集最貼身的情報後才付款，別白白浪費掉帳戶裡的一萬元。

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首飾

近年各大品牌相繼推出入門價首飾，減輕大家的負擔。今次一物就為大家推介兩大女士最愛品牌Tiffany & co.及Cartier的首飾，相信當女友一看見品牌經典Tiffany Blue及Cartier小紅盒已心花怒放。