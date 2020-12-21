【ASICS】「走前20年」的GEL-NANDI HI　都市機能賦予二次生命

當連Louis Vuitton都製作「功能風主導」的越野跑鞋時，就知道都市機能時尚如何當時得令。 一些往日未跟戶外、機能有直接聯想的品牌，都積極開拓、發掘出品牌的機能面目時，何況是類別相對接近的運動品牌？那怕翻出來的，是一些舊日的「老土設計」，大概連品牌本身都未有預想過，今日竟可以時尚的面目再度回歸。

ASICS GEL-NANDI HI：（按圖放大）

ASICS GEL-NANDI HI（曾柏熊攝）

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ASICS跑鞋在長跑界的地位實在毋庸置疑，然而這個日本國民運動品牌，那些機能感太重的外觀，設計大多偏向運動性能的鞋款，只能局限於運動領域，過去一段時間中，這類鞋履跟時尚二字，實在扯不上直接關係。直至這些年間，都市機能興起，反而給予這類「老土跑鞋」二次重生的機會，連帶一些往日相對未有太大回響的鞋款，今日亦可以時尚的面目再次示人，包括了GEL-NANDI系列。

GEL-NANDI OG亦是在今年復刻。（品牌圖片）

歷年來ASICS除了傳統長跑外，其實亦有開發越野跑的鞋款，或許只因為要跟一眾專業山系品牌的出品直接比拼時，競爭實在太大，又或者香港在過去較少引入的關係，品牌的山系鞋履注目度，始終不如道路長跑般出眾，然而ASICS一直未有放棄過投放資源在此領域上的研發。其中GEL-NANDI這個型號，其實已經是90年代末至千禧年初的出品。顧名思義，就是將品牌引以自豪的GEL物料，從都市應用到山野之上。

其他配色的 GEL-NANDI HI：（按圖放大）

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GEL是一種矽膠物料，配置於中底之間，自1986年發明應用至今，一直是ASICS高性能跑鞋的「靈魂」所在。GEL-NANDI正是將這種物料放置於線條誇張的鞋底內，配合外底更強韌的鞋釘，以及鞋面採用皮革與網布等材質分層的拼接設計等等，嘗試組合一雙保護性更強、更耐磨的山鞋，外觀上亦跟品牌同期的跑鞋類同，「機能感」十足。

然而，今是今日形容一款運動鞋設計富機能感，是一種時尚的形容，換到20年前，卻只是一種「客觀陳述」，甚至引來老土阿伯跑鞋的聯想。因此，鞋子的「外在美」未受認同下，「內涵」自然未算廣受山界發掘，捧場客亦以功能向的越野跑手為主，難以製造回響。

現在看GEL-NANDI HI，再聯想不到它那「老土跑鞋」的歷史。（品牌圖片）

有時候，時尚這回事，就跟戀愛一樣，適當的事物在適當的時候出現，才能收成正果。20多年之後，90年與都市機能風潮盛行之際，品牌重新翻出那上世紀末的設計時，好像跟當前的主旋律反而更加配合。

我想連品牌本身都未曾想像過，GEL-NANDI竟可以這樣的形式「復活」，並按照舊日的藍圖開發出GEL-NANDI HI，中高筒的保護設計，進一步將大膽的線條延伸到越野跑之外。作為穿梭都市與山林之間，一切都市與自然皆適合的時尚配搭。貫徹多年的機能風設計，在這個時代終於收成正果。

連Louis Vuitton都出越野跑鞋LV Trail Sneaker：（按圖放大）

LV Trail Sneaker（品牌圖片）