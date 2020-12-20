聖誕禮物2020｜最難玩設計　英國藝術家「砌圖中的砌圖」愚人愚己

又到聖誕，有人會為選購For Her或For Him的聖誕禮物而苦惱。那麼，單身一人過聖誕的如何是好？ 找一樣Kill Time設計送給自己，可能是Best Buy。

「砌圖中的砌圖」真是愚人（spellingmistakescostlives）

今年初疫情剛爆發時，外國有不少城市宣布封城，本該百業肅條的消費市場，卻意外造就了砌圖這個古老玩意的銷情逆線上升，甚至出現供不應求的現象。在這古怪現象背後，砌圖之所以能創造銷售奇跡，原因離不開人們待在家太無聊，而動輒要花上數個小時完成的砌圖，絕對是封城期間的殺時間良方。

Darren Cullen出生於1983年，原本在大學修讀廣告的他，因為無法接受廣告對大眾所灌輸的意識形態，最終轉戰藝術圈。（spellingmistakescostlives）

最近有一位英國藝術家、創作人Darren Cullen，趕在聖誕節旺季前設計推出了一副主題是「砌圖」的砌圖產品——「Jigsaw Jigsaw」；整盒砌圖的圖樣，就是一盒砌圖中，又有一盒砌圖的模樣，令人進入迷宮中，並在Kickstarter搞眾籌生產。

不要看這副「Jigsaw Jigsaw」，便以為創作者只是個風格灰諧、無害的藝術家。Darren Cullen作為一位全方位創作人，曾被英國政治人物形容為一個「憤怒的無政府主義者」，其擅長於繪畫和寫作，經常跨足不同領域的創作，但真正使他聞名於藝術界的理由，卻是其作品中強烈的反諷意味，而尤其喜歡針對英國的軍隊，以及自由主義的議題。2019年他就以聯合策展人身份，在倫敦辦了一個半永久的「新自由主義博物館」（Museum of Neoliberalism），以各種裝置和現成物，以介紹新自由主義在現代生活的無孔不入。同類型的作品，可以看更早以前在2013年辦的「POCKET MONEY LOANS」展覽，已經可以見到Cullen反對新自由主義立場的端倪。

2017年Cullen還跨足參與編劇工作，製作了「Action Man: Battlefield Casualties」的短片，諷刺英國國防部粉飾太平，推出軍隊玩具荼毒兒童。（spellingmistakescostlives）

此外，Cullen也曾經跨足製作影視作品，編寫短片「Action Man: Battlefield Casualties」的劇本，用以諷刺英國國防部竟推出官方的軍事玩具，無視戰爭血淋淋的本質，而包裝成玩具荼毒兒童。不過說到他最著名的作品，始終是2017年的「BECOME A SUICIDE BOMBER」，偽造一個英國海軍的招募廣告，並用大字寫著「成為一個恐怖炸彈客」，諷刺使用核彈本質上無異於自殺襲擊，因為使用核彈就是一個傷人三分、損己七分，很難不傷到自己，而甚至是自取滅亡的行徑。

要數Cullen最著名的作品，還得數這個「BECOME A SUICIDE BOMBER」，把海軍喻為恐怖炸彈客，引發皇家海軍的抗議。（spellingmistakescostlives）

回到這次Cullen新推出的「Jigsaw Jigsaw」上，這副以砌圖為題的砌圖玩具，使用了著名的「德羅斯特效應」，即指一個畫面之內，有一小部分是與一整個畫面相似，而這一小部分之內，又再有一小部分與整個畫面相似，周而復始地重覆下去。雖然Cullen沒有明言這個作品、商品的內涵，但是想到砌圖最近與疫情的莫名連結，以及現今這一波接一波，久久都無法控制的疫情的情景，也不難想像他為何會用到「德羅斯特效應」，令砌圖一遍又一遍地出現。既沒有結束，更沒有盡頭。