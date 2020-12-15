【ASICS】自家與聯乘球鞋持續發熱　全力挑戰Nike、NB潮流王座？

雖然球鞋科技日新月晎異，但近年在潮流界最流行的款式，卻盡是歷史悠久的經典型號。

Nike Dunk"Be True To Your School"復刻系列。（Reddit）

例如Nike，哪怕新鞋款新科技成千上萬，但今年時裝戰線最力谷的，就是35年歷史的Dunk系列，無論是最元祖的"Be True To Your School"復刻系列，定還是與各大單位合作的最新聯乘款式，基本上不是光速完售、便是要抽籤甚至根本買不到，拍賣行Christie's更為Supreme 2002-03年期間的別注Dunk SB，舉行拍賣項目，堪稱Old School系球鞋龍頭鞋款。

至於New Balance同樣不惶多讓，隨了將992、2002等消失鞋款重見天日外，今年日本區更於東京成立T-HOUSE部門，專門與各大工藝職人單位合作，打造最極緻的NB球鞋，單單是號稱定價最貴的M1300 JPJ和M1300JPV made in Japan，已為品牌的潮流形象贏出漂亮一仗。

Kiko Kostadinov × ASICS一兩年實在火熱得很。（ASICS）

那麼ASICS又如何呢？幾年前開始，透過一系列意想不到的Collaboration，這個日本國民運動品牌的確在時裝世界開闢了一道亮麗風景。當中尤以自2018年啟動的Kiko Kostadinov × ASICS最為注目，異想天開的前衞外形和配色，在Dad Shoes如火如荼的歲月裡，當然好評如潮。然而，隨住Dad Shoes熱潮已過，Kiko Kostadinov × ASICS合作關係亦在今年劃上句號之際，某些潮流人開始漸漸質疑，ASICS是否有點後勁不繼？

幸好透過近日發表的一系列新作，大家發現ASICS無論在自家設計定還是聯乘別注方面也好，都仍然不缺話題出采之傑作，而且復古Old Scool味極濃，絕不讓Nike Dunk專美。

ASCIS時隔13年重新登場的GEL-KAYANO 14，旨在不破壞原版的基礎下，搭上全新配色，各HK$990。（ASICS）

自家製方面，ASCIS時隔13年，以「閃耀光芒」作主題，重塑2008年風靡跑步界的GEL-KAYANO 14跑鞋，沿用GEL-KAYANO 14鞋跟的可視式GEL緩震膠，既保留鞋款的專業運動功能，卻創新地以紅、黃或藍3種金屬色作為點綴，強調在「跑手每跑出每一步時，後跟著地至腳尖離地時，都會產生一連串因動作所產生出的光軌」，將復古和潮流元素合一。

adicolor。（adidas）

主理人Roonie Fieg的「The Pallette」企劃。（Kith）

聯乘別注方面，縱然Kiko Kostadinov沒有了，GmbH、HBX和AFFIX的合作都過去了，但ASCIS仍然和Kith以及SLAM JAM等潮流時裝店合作緊密，前者Kith由主理人Roonie Fieg的「The Pallette」企劃，以今年誕生30週年的Gel Lyte III作為主軸，一口氣打造出30款漸變色Gel Lyte III球鞋，堪比當年Pharrell Williams與adidas Originals聯手炮製之adicolor的宏大程度。

ASICS X SLAM JAM NOVABLAST HK1,200。（ASICS）

至於SLAM JAM，繼早年的GEL-LYTE III及GEL-MAI聯乘合作後，今個冬天則以ASICS NOVABLAST為基礎，將SLAM JAM時裝店之主題色紅 × 黑色注入鞋身，鞋舌及鞋墊等細節位亦加入兩大單位的標記，再配合NOVABLAS獨有的線條漸變果效，外觀經典得來，亦帶有未來主義美感。