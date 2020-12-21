【白襪哲學】東京目黑時裝店自家研發　結合人體工學時尚舒適設計

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近年時裝界全面鼓吹「白襪仔」潮流，可惜大部份香港人，就算在衫褲鞋方面購買得如何奢華精妙也好，足祼上的白襪，卻始終是十年一日的UNIQLO。

近年時裝界全面鼓吹「白襪仔」，男女裝如是。（cluel）

當然並非說UNIQLO不好，但春去秋來日日月月都只是穿同一個牌子出品，乏味之餘，也不見得有何品味，所以今日正正希望為讀者們介紹TF時裝店所推出的自家白襪。

TF兩位主理。（TF）

TF乃是一間位處東京目黑的買手時裝店，售賣COMOLI、WESTOVERALLS和AURALEE等日牌，原本是代理人家品牌，展現兩位店主時尚觸覺為主而已。然而兩位老闆一天突然心血來潮，忽奇其想製作屬於自家的單品，就決定以日常生活中定番的單品——白襪作為主調。

日本製TF Original Socks ¥1,320。（TF）

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日本職人的態度就是如此：一是不做，要做就要做到最好。這對不過盛惠¥1,320（約100港元）的TF Original Socks，可謂花盡心思才能製成。首先襪子以90%純綿製作，結合8% Polyester和2% Polyurethane物料，棉可是有除臭功能，襯裡採用半絨毛設定，以強化吸汗和緩衝作用，減少疲勞，而Polyester則確保襪子的耐用性，整體物料構造，不太厚也不太薄，一切恰到好處，自然最舒適。

襪管雖然造得闊了，但細密的條子紋仍然具備非凡彈性，既能夠保服地包裹腳足，亦確保襪子哪怕經過多次的清洗，仍然保持原有韌力。（TF）

不過TF Original Socks最精妙處，還是其結構設計，襪子設有3個凸面和1個凹面，配合人體工學的設計，襪管頂端位置，刻意造得稍微闊一點，以減輕襪子的緊繃度和壓力。雖然襪管造闊了，但細密的條子紋理卻具備非凡彈性，既能舒服地包裹腳足，亦確保襪子哪怕經過多次清洗，依然保持原有韌力，著用時自不會容易滑落，要知道襪子在行走時鬆脫，一直是極度擾人問題。

最後，TF方面也一再強調，這對襪子乃是他們與日本工場，經歷多番爭論和研發才能創造出來的成果，目前只有在他們的目黑店和官網售賣，幸好網店願意寄運海外，自問對襪子很有要求的品味之士，務必留意。

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