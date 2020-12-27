【RADO】聯乘藝術家、設計工作室　重塑新錶True Square時計哲學

作為Swatch旗下一員，擁有過百年歷史的瑞士錶廠RADO，近年表現甚勇，除了為復刻自六十年代的「Captain Cook」潛水錶，推出多個不同版本、別注款式，大受錶迷歡迎捧場之外，「True Square」這款在2020年新推出的錶款，也是品牌近來致力宣傳的作品。除標謗品牌自豪的陶瓷銀殻、錶表外，這款錶更以市場上難得的正方形面盤作招睞，推出過像全鏤空設計、鑽石錶款等，足見品牌對這款新錶的重視程度。

RADO跟設計網媒Dezeen合作舉行Rado Design Week（Dezeen）

在11月底至12月期間的Rado Design Week中，品牌分別與四個設計單位合作，重新設計「True Square」這隻品牌的新寵。這四個合作單位，分別有來自意大利的設計二人組Formafantasma、英國的設計師Tej Chauhan、日本設計工作室YOY，以及印度藝術、設計二人組Thukral & Tagra。現在這數款特別設計的「True Square」經已面世，就讓我們來看這四個藝術、設計單位的有趣背景，以及在他們的理解和演繹下，獨特的設計哲學。



按圖放大逐一細看各單位如何改造RADO「True Square」腕錶：