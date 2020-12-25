宇津木離開mercibeaucoup,後再創業　新品牌eriutsugi可愛不再？

今年7月31日，mercibeaucoup,創辦人宇津木（Eri Utsugi）突然宣布離開品牌，當時她更暗示，年底將會帶來全新設計回歸時裝界。 說時遲那時快，宇津木再次推出人生中第三個品牌：eriutsugi。

宇津木再次推出新品牌。（IG@ eri_utsugi）

新品牌於eriutsugi2021年1月31日開始接受預售。（eriutsugi）

宇津木在未創立自家品牌前，曾在Zucca和Tsumori Chisato擔任過助理。直到後來，她不但在2001年自家創立Frapbois，2005年更推出mercibeaucoup,另起爐灶，今年又突然宣布離開mercibeaucoup,，消息亦讓人感到意外。

其實宇津木在訪問曾透露：「對我來說，過去在mercibeaucoup,工作了十四年，真的是一段很長的時間，而且在業務和創意方面，亦總是存在了不同的挑戰，當進入十周年之際，我就想終於超過十年了！我更是一個不能沒有樂趣的人。」經歷過兩次出走後，宇津木卻選擇邁向新挑戰。

日前，宇津木在IG上傳來好消息，宣布推出同名品牌eriutsugi。今次品牌不賣可愛童趣風格，反而主理人盼望利用這個新品牌，製造出任何人都能夠隨時隨地舒適地穿著的衣服概念，並提供四季合適的基本單品。今次新設計之中，宇津木更把重點放在柔軟度、舒適性上，設計主打以天然物料製成，並於2021年1月31日開始接受預售。

eriutsugi更與日本工廠、機械廠和染色工匠等單位合作製作單品。（eriutsugi）

eriutsugi設計主打以天然物料製成。（eriutsugi）

與此同時，新品牌更是按訂單生產，並會開設一個Showroom讓大家試身，皆因設計師認為在一個大規模生產和大量消費的世界中，她想製造出永遠不會厭倦的衣服，其實宇津木早前接受《Fasion Snap》訪問時已有透露，她不想生產過多衣服存貨，並表示這是業界一直存在的問題，首先要考慮如何製作衣服。同時為了保留日本優良的技術和手工藝品，品牌更與日本工廠、機械廠和染色工匠等單位合作製作單品，來傳承日本工藝價值。

今次宇津木帶著新品牌回歸，風格比以往低調與簡約得多，同時也令人相當期待她日後新作，而eriutsugi又會否在時裝界成功崛起？