【Indigo】Boro藍染限定店　認識以古布編織成多肉植物的日系職人

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近年潮流世界大吹Life Style風，衫褲鞋襪好像變得不再重要，反而咖啡、文具以至今日主角多肉植物卻愈來愈受追捧。

不過今次介紹的222 THE BACKYARD，卻是非一般的「多肉植物」，不是賣珍貴的鐵甲丸、象牙宮或者可愛的超兜，也不是賣工藝感滿載的缽，而是一個藍染植物單位。

多肉植物近年大行其道。（BRUTUS）

222 THE BACKYARD主理人MoMo（右）。（BRUTUS）

222 THE BACKYARD是主理人MoMo於兩年前創立的職人單位，起初以收集日本青森Boro襤褸古布為主，及後收藏愈來愈豐富，忽發奇想，希望將它們昇華成更別緻的工藝品。

222 THE BACKYARD成功嘗試將古布和多肉植物，這兩種風馬牛不相及的學藝連結在一起。（222 THE BACKYARD）

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眼見種植盆栽文化蔚然成風，222 THE BACKYARD嘗試將古布和多肉植物，這兩種風馬牛不相及的東西連結在一起，將古布一針一線編織成立體的多肉植物擺設，小巧的骰，又散發古董的古樸風味，而且每個都獨一無二，極為稀有。

本地古着名所Luddite最近聯繫222 THE BACKYARD合作，共同於希雲街店開設POP UP店。（Luddite）

為了推廣這種新穎的Boro植物文化，本地古着名所Luddite最近聯同222 THE BACKYARD同於希雲街店開設 POP UP店，場內展出多盆由襤褸古布縫製的藍染盆景，更與Luddite聯乘推出限定「大願成就」前掛，震攝力十足，值得親臨接觸見識。

INFO
222 THE BACKYARD POP UP in Luddite
日期：即日至2021年1月8日
地點：銅鑼灣希雲街15A號GF

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