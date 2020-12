【Indigo】Boro藍染限定店　認識以古布編織成多肉植物的日系職人

近年潮流世界大吹Life Style風,衫褲鞋襪好像變得不再重要,反而咖啡、文具以至今日主角多肉植物卻愈來愈受追捧。

不過今次介紹的222 THE BACKYARD,卻是非一般的「多肉植物」,不是賣珍貴的鐵甲丸、象牙宮或者可愛的超兜,也不是賣工藝感滿載的缽,而是一個藍染植物單位。

多肉植物近年大行其道。(BRUTUS)

222 THE BACKYARD主理人MoMo(右)。(BRUTUS)

222 THE BACKYARD是主理人MoMo於兩年前創立的職人單位,起初以收集日本青森Boro襤褸古布為主,及後收藏愈來愈豐富,忽發奇想,希望將它們昇華成更別緻的工藝品。

222 THE BACKYARD成功嘗試將古布和多肉植物,這兩種風馬牛不相及的學藝連結在一起。(222 THE BACKYARD)

眼見種植盆栽文化蔚然成風,222 THE BACKYARD嘗試將古布和多肉植物,這兩種風馬牛不相及的東西連結在一起,將古布一針一線編織成立體的多肉植物擺設,小巧的骰,又散發古董的古樸風味,而且每個都獨一無二,極為稀有。

本地古着名所Luddite最近聯繫222 THE BACKYARD合作,共同於希雲街店開設POP UP店。(Luddite)

為了推廣這種新穎的Boro植物文化,本地古着名所Luddite最近聯同222 THE BACKYARD同於希雲街店開設 POP UP店,場內展出多盆由襤褸古布縫製的藍染盆景,更與Luddite聯乘推出限定「大願成就」前掛,震攝力十足,值得親臨接觸見識。

INFO

222 THE BACKYARD POP UP in Luddite

日期:即日至2021年1月8日

地點:銅鑼灣希雲街15A號GF