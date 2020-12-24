Stella Tennant RIP│被CHANEL賞識成超模　為何淡泊名利愛平凡？

一代超模Stella Tennant於12月22日驟逝，終年50歲，令人婉惜。

一代超模Stella Tennant於12月22日驟逝，終年50歲，令人婉惜。（IG@VOGUE）

正當大家磨拳擦掌準備收爐之際，2020年再次為大家投來一個始料未及的震撼消息：一代超模Stella Tennant於12月22日驟逝，終年50歲，死因無可疑。她的家人昨日發布聲明確認死訊：「Stella是個完美的女人及靈感繆思，我們將會永遠懷念她。」

Stella Tennant天生瘦削高佻，外表冷酷型格，是第一代中性模特兒代表。雌雄同體的氣質使她在一眾女生之中脫穎而出，被攝影師Steven Meisel挑中，由素人一躍成為《VOGUE》封面人物，其後更因此輯硬照被Versace選上代言，自始開展超模人生。

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她在出道不久即獲傳奇設計師Karl Lagerfeld賞識，指她與CHANEL創辦人Gabrielle Chanel擁有相似的神韻氣質，老佛爺當年更不因她才剛入行而卻步，與她簽下獨家合約，並安排她行騷兼影硬照，寵愛有加。Stella Tennant生涯裡行的首場騷便是CHANEL，令不少人既羨且妒。除此以外，她亦是一眾奢侈品牌、攝影師、著名時裝雜誌的靈感繆思，歷年來行過無限場騷，亦做過無限次封面人物，形象百變，與當時的時尚天才攜手迎來黃金90年代。

Karl Lagerfeld獨具慧眼，一手捧紅Stella Tennant。（CHANEL）

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縱使身在繁華時裝圈並且萬千寵愛在一身，但出身蘇格蘭貴族家庭的她卻淡泊名利，不但沒有染上90年代蔓延於名模界的毒癮，亦不似同代超模Kate Moss及Naomi Campbell般沈溺於刺激的快感，更在事業如日方中之時結婚生子，婚後移居蘇格蘭郊區生活，與家人閒時種植，共同享受陽光與自由。

在與《standard》的訪問中，她表明僅視模特兒事業為一份兼職，家庭才是重心，更表示不同意孩子投身模特兒行列：「當代模特兒需要面對太多不必要的壓力了，失卻了當初的純粹」，「接受教育是最重要的事，我並不贊同任何人為了成為模特兒而過份努力，這是無法控制的事，要麼做到，要麼做不到，就是這麼簡單」。後來她於2011年獲選英國時尚獎年度模特兒，她亦將榮耀獻給背後團隊，表示成功全由他人一同成就，極之謙遜。

Stella Tennant於2011年獲選英國時尚獎年度模特兒，她亦將榮耀獻給背後團隊，表示成功全由他人一同成就。（GettyImages）

年過半百，Stella Tennant活得灑脫自在，不被超模身份規限，既挑戰創意總監一職，又與姐姐一同開辦設計工作室，重拾當年興趣，儘管兩鬚逐漸花白亦不在意，一如她在訪問所言般：「細味時光在身體流逝」。本年一月，她為VALENTINO 2020 春夏高級訂製系列行騷，竟成人生最後一場時裝騷。天妒英才，上天在2020年的末端仍將最大的噩耗帶給世人。