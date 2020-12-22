【CHANEL】最反叛皇室成員當品牌大使　認識Charlotte Casiraghi

CHANEL宣布摩納哥皇室成員Charlotte Casiraghi將由明年一月一日起，成為品牌大使及發言人，更將親身演繹CHANEL 2021春夏系列，令人期待。

摩納哥皇室成員Charlotte Casiraghi將由明年一月一日起成為CHANEL大使及發言人。（CHANEL）

生於1986年8月的Charlotte Casiraghi，是摩納哥Princess Caroline和意大利商人Stefano Casiraghi第二個孩子，也是Grace Kelly的外孫女。

既擁有皇室血統，還有出眾的外貌與氣質，身高更高達174cm，是天生的衣架子，因此Charlotte Casiraghi從小備受外界關注，過去多次被選為世界上最有代表性的年輕女性，極具時尚觸覺的她更於2005年獲選為英國《Harpers & Queen》「全球百大美女」第十名；翌年再被《名利場》評為「國際最佳着裝人士」之一；《Forbes》雜誌亦於2009年評她為「全球10大最受矚目年輕皇室成員」第9名，得天獨厚。

Charlotte Casiraghi從小認識Karl Lagerfeld。（gettyimages）

+ 2 + 2 + 2

除此之外，Charlotte Casiraghi更會說流利的法語、意大利語、英語以及一點德語，讀書成績優異，大學修讀哲學，畢業後於多家國際刊物的擔任特約撰稿人，私下亦有嘗試自己創辦雜誌，專注於與生態及時尚相關的題材。私下她更擅長騎馬、滑雪、游泳、彈鋼琴，更曾多次參加國際性馬術比賽，亦會以摩納哥皇室成員的身份支持慈善組織，不忘貢獻社會。

別以為如此接近完美的女子，人生定必事事順遂，Charlotte Casiraghi其實過去亦經歷為不少跌宕起伏：因父親不是皇室成員，Charlotte Casiraghi不獲公主頭銜。在她四歲時，父親更在一次划船事故中喪生，為童年蒙上陰影。後來她的母親再婚，婚後帶同她移居到法國郊區生活，遠離皇室，度過寧靜的童年歲月。

在愛情方面，她先後與比利時企業家Felix Winckler、意大利企業家Maria Caradonna、畫廊老闆Alex Dellal、喜劇演員Gad Elmaleh相戀，更於未婚的狀態下與Gad Elmaleh誕下孩子Raphaël Elmaleh，未婚生子就算在今時今日仍是皇室的大忌之一，因此消息令外界一陣嘩然，但Charlotte Casiraghi一於少理，只為自己負責，即使後來與Gad Elmaleh分手依然無悔。後來她再遇上電影製片人Dimitri Rassam。二人於2018年3月訂婚，因當時Charlotte Casiraghi已經懷孕，二人選擇先誕下兒子Balthazar Rassam再結婚，又一次打破皇室傳統。

不少人看過Charlotte Casiraghi的結婚照後，都說她與Grace Kelly非常相似。（圖片來源：pinterest）

因多次未婚懷孕，外媒封她為「最反叛的皇室成員」，但背負著一個顯赫的家庭背景，「反叛」大概需要更大的勇氣吧。與Coco Chanel同樣是獅子座的Charlotte Casiraghi，面對抉擇時一樣勇敢自信，並且勇於面對各種人生挑戰，難怪自小便與CHANEL結緣，並且成為品牌最新一位大使。