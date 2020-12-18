【中日破冰？】與Dior合作後　空山基與中國李寧聯乘出最潮國貨？

還記得今年二月，空山基宣布重返藝壇舉辦藝術展，消息引起一陣哄動。 但以下為大家帶來的消息相信更加震撼：曾與DIOR合作的他，今次竟選擇與中國李寧合作，聯乘產品更獲日本潮人窪塚洋介（Yosuke Kubotuka）力撐，難道國產才是潮？

日本著名藝術家空山基繼與DIOR合作後，近日再與中國李寧合作。（中國李寧）

當年空山基從科幻電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》及《大都會》中的女性型機器人Maria取得靈感，結合個人對女體的想像與憧憬，將溫婉誘人的女體注入冰冷的機械之中，創作出代表作SEXY ROBOT。

金屬化的皮膚、婀娜多姿的軀體、豐腴的胸部，再配上誘人的姿態，劃破大眾對機械人的既有印象，同時正好呼應日本當下的機械熱潮，SEXY ROBOT獲得莫大的成功，空山基一躍晉身成為日本知名的藝術家。

按圖回顧空山基藝術展部份作品：

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近年他更獲時裝界青睞，就連Dior Men亦於去年早秋邀請他跨界合作，不單在騷場中央位置展出一個12公尺高的SEXY ROBOT雕像，更推出一系列印有空山基設計的單品，令空山基在潮流界知名度大增。

Dior 2019 男裝早秋系列騷場中央放置了一個12公尺高的SEXY ROBOT雕像。（Dior）

按圖看空山基 x Dior 2019 男裝早秋系列：

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近日空山基再有新作。繼重返藝壇舉行藝術展後，今回他再度獵足時裝界，與中國李寧聯乘合作。據悉中國李寧因發現空山基在內地愈來愈受關注，遂決定發出邀請，攜手創作時尚單品。系列僅得兩款T-shirts及衛衣，以黑色及鮮粉紅為配色，中間印有SEXY ROBOT圖案及「中國李寧」字樣，將於明日（19/12）率先在網上發售，再於翌日（20/12）於門店公開發售。

按圖看中國李寧 x 空山基系列設計：

中國李寧與成龍的聯乘設計（中國李寧）

在內循環的經濟發展模式下，一眾國內品牌相繼抬頭，生意額大增兼股價大升，時尚運動品牌中國李寧亦是其中之一。中國李寧為了打入年輕潮人市場，積極推出產品及聯乘系列，對上一個聯乘對象便是成龍。根據官網描繪，品牌及成龍希望藉此「展現功夫與潮流文化的創造性融合，呈上韻味與表現力兼具的經典之作」，成果有否達至上述目標就留待大家評價。回到中國李寧 x 空山基系列，話說有內地網民在日本潮人窪塚洋介的帖文旁留言說：「中國李寧、李寧現在很厲害，但是做一些產品，實在欣賞不來。感覺傳出去很奇怪」，大家又認同嗎？