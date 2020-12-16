【BURBERRY】不只乾濕褸值得入手　喀什米爾圍巾也是寒冬的A Must

雖然香港的冬天愈來愈短，但一旦冷峰來訪，天氣仍是相當的凍，就似是最近一、兩天，氣溫一下子便驟降至10度左右，一個不小心很容易就感冒。 在這麼寒冷的日子裡，造型裡當然少不了大褸及圍衣。別以為BURBERRY只有乾濕褸及手袋值得入手，品牌的喀什米爾圍巾其實同樣經典，是各位有品味之人衣櫥裡的必備單品。

別以為BURBERRY只有乾濕褸及手袋值得入手，品牌的喀什米爾圍巾其實同樣經典。（BURBERRY）

在機械化的世代裡，不少品牌都將一切工序化簡，甚至取代昂貴而繁複的人工序，藉此節省成本。然而，相信大家都明白機械並不能完全取代流傳百年的工藝吧，亦是因此，BURBERRY才會如此具有入手價值。

早在1900年，BURBERRY便開始與蘇格蘭紡織廠聯手製作喀什米爾圍巾，至今亦然。眾所周知，喀什米爾羊毛向來珍貴，是價值連城的物料，而BURBERRY與紡織廠在取得羊毛後，更花上三十道不同的程序製作圍巾，包括編織、以當地泉水洗淨，以及利用世代相傳的技巧進行精密的刷毛處理，營造極致的柔軟觸感，無論是原料抑或是製作上均無懈可擊。

新一季圍巾系列Festive 2020近日登場。今季Riccardo Tisci再一次以BURBERRY組典格紋作為基礎，加入煥新的TB花押字、拼貼、塗鴉、條紋設計等元素，將擅長的哥德風格與品牌的傳統英倫風完美融合，極具辨識度之餘兼具時尚感覺。

按圖看Festive 2020圍巾系列：

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另外，今年BURBERRY旗下的基金會更宣布啟動一個長達五年的羊毛毛衣永續企劃，將以阿富汗為起點，為當地的牧羊人提供永續畜牧、採集技術，以及動物福利實踐培訓。永續畜牧的方式能大大減輕過度放牧所帶來的破壞，而福利實踐培訓則可讓能牧羊人正確認識喀什米爾羊毛的價值之餘，亦協助他們以正確方式取得高品質的羊毛，減低他們受欺壓的機會。時尚之餘不忙環保及公益，單憑此舉便足以成為支持BURBERRY圍巾的原因吧。