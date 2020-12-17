Bottega Veneta｜最新系列軟硬兼備　繽紛糖果色手袋勢成新潮流？

Bottega Veneta於本年十月期間，在倫敦展出最新一季Salon 01系列。事隔將近兩個月後，品牌終於正式發布今季設計。是次Daniel Lee再度以硬朗的線條及特別的材質，打造出極具時尚感的服裝。 另外，說起Bottega Veneta，最多人期待的一定是手袋，今次設計師亦為大家帶來幾款新手袋，單憑騷場相片已令人非常期待。

Bottega Veneta Salon 01系列正式發布。（Bottega Veneta）

在新冠肺炎的影響下，今年時裝界亦發生不少改變。其中之一，便是取消萬眾矚目的時裝騷，又或將時裝騷改以閉門形式進行，再以相片及影片形式發布最新系列。向來低調的Daniel Lee卻決定照樣舉行時裝騷，更邀請少量品牌好友及媒體到現場看騷。今場騷除了規定一眾來賓保持社交距離，亦禁止在場所有人使用電子產品。這個要求在當今這個大家習慣一邊睇騷一邊影相拍片的時代下故然稀奇，但相信Daniel Lee是希望大家可以反樸歸真，放下手機認真欣賞整個騷吧。

設計師表示今季專注於產品的觸感之上，因此大量地採用粗針織、提花、大型珠子，甚至是粗糙的紗線，測試各種物料所帶來的可能性。不單用料大膽，今季的配色同樣破格：Daniel Lee領軍下的Bottega Veneta大多以白、啡黑、棕色等較為成熟的色調，與螢光綠、紫、黃等搶眼配色構成強烈對比，予人剛烈十足的感覺。今回設計師卻選以糖果色作為命定色，粉紅、粉藍、珊瑚色等為系列增添少女氣質，令人耳目一新。

按圖看整個Bottega Veneta Salon 01系列：

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手袋方面，今季Daniel Lee以三角形翻蓋及手把為基礎，設計出多款最新手袋，包括粗針織手挽袋、串珠clutch、軟皮細腰包、中尺寸方形袋等，柔軟的質感加上簡約俐落的輪廓，有望再度引發另一場BV It-Bags搶購潮。

按圖看Bottega Veneta Salon 01系列細節：