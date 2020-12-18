【IKEA】宜家澀谷新店開幕　鯊魚、恐龍布公仔化身漫畫主角出單品

一眾喜歡逛宜家家居（IKEA）的朋友大概對金毛尋回犬GOSIG GOLDEN、鯊魚BLÅHAJ、恐龍JÄTTELIK等公仔不感陌生。近日IKEA為慶祝澀谷門店正式開幕，邀來四位東京插畫家以品牌經典公仔為主角創作五格漫畫，每幅作品都相當搞笑有趣。

IKEA澀谷分店上月底正式開幕（IKEA）

IKEA繼本年九月在原宿開新店後，樓高七層的澀谷分店亦於上月底正式開幕，能在如此艱難的一年下繼續擴張，再一次印證品牌的強大實力。

眾所周知，IKEA並非因循苟且的品牌，如今來到東京這個亞洲時尚之都，品牌亦積極加入許多創新元素，例如在原宿店開幕時，便破格找來虛擬模特兒imma擔任代言人，出乎眾人意料之外。

今回IKEA為慶祝及宣傳澀谷分店開幕，邀來三位東京插畫家Emi Ozaki、Unpis、Kei Mogari，以品牌經典公仔為主題，各自創作一幅五格漫畫。鯊魚BLÅHAJ及恐龍JÄTTELIK等公仔在三位插畫家的筆下，在澀谷街頭過上不同的生活，最後各自在IKEA的設計下尋找到最簡單的快樂。

IKEA為慶祝及宣傳澀谷分店開幕，邀來三位東京插畫家Emi Ozaki、Unpis、Kei Mogari，以品牌經典公仔為主題，各自創作一幅五格漫畫。（IKEA）

三幅作品既幽默佻皮又溫馨感人，曝光後即廣獲好評。IKEA更特地將插畫掛在澀谷分店二樓的玻璃帷幕上，並將之印成海報及購物袋，送予首批在澀谷分店購物的顧客，相當有心。

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