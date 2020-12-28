LOEWE x 吉卜力│龍貓Hammock蘊含工藝之美　系列另藏神秘角色？

外媒日前發布消息，指LOEWE破天荒與吉卜力工作室攜手推出《龍貓》別注系列，更找來《刻在你心底的名字》男星親身演繹，如此具話題性的消息，當然馬上被撲天蓋地報導。 然而在可愛的《龍貓》背後，此系列所帶有的工藝精神，亦相當值得大家注意。

LOEWE與吉卜力工作室攜手推出《龍貓》別注系列。（LOEWE）

大概沒有人想過LOEWE及吉卜力亦有合作的一天吧，然而在Jonathan Anderson眼中，LOEWE這個傳統皮革品牌與動畫工作室吉卜力卻擁有不少相似之處：「LOEWE一直以工藝為尊，與吉卜力工作室對工藝的執著不謀而合」。出於對宮崎駿及吉卜力的欣賞及尊敬，品牌破天荒發出邀請，終將大家的童年回憶與奢侈時裝品牌融合為一。

Jonathan Anderson從《龍貓》中抽取出不少大自然再演繹成印花、重複圖案、提花織及拼皮圖案，部份單品亦印有龍貓的模樣，更驚喜地將煤炭精靈加入其中，定必令一眾宮崎駿迷喜出望外。

按圖看整個LOEWE X《龍貓》別注系列：

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系列包羅萬有，T恤、連帽衛衣、毛衣，裙褲、摩托車手皮褸、手袋、配飾等一應俱全，但眾所周知LOEWE的手袋是品牌的精髓，今個聯乘同樣不可忽視極具工藝精神的龍貓Hammock Bag。

龍貓Hammock Bag曝光後即引起討論。（LOEWE）

LOEWE的Hammock Bag就如品牌其他手袋一樣，全由工匠人手縫製而成。工匠先會依照模具裁剪出需要的皮塊，再親手將皮塊縫合。在工匠的精心製作下，手袋每個位置均分毫不差。最後工匠再於邊緣位置上色，以及將內袋及拉鏈處的皮條縫上，手袋才大功告成，盡是心機。

而製作印有龍貓的Hammock Bag除了需要上述的工序外，工匠還需反覆地透過機器，將龍貓的輪廓打印在不同顏色的皮革之上，再以人手裁剪並尋找出需要的皮塊，最後逐片逐片拼湊出龍貓的樣子，因此每個龍貓Hammock Bag都可以說是獨一無二，相當珍貴。

按圖看龍貓Hammock Bag的製作工序：

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Jonathan Anderson之所以願意為《龍貓》如此大費周章，原來亦離不開對動畫的鍾愛：「當我思索哪齣電影對自己，或者對大人小孩都有這種安慰心靈的奇妙感應時，就自自然然想起《龍貓》。相信看過1988年的宮崎駿經典《龍貓》的朋友都同樣難以忘懷。動畫講述小月與小梅兩姊妹與龍貓及林中灰塵精靈的故事，那只有孩子才見到的林中精靈奇妙世界及真摯的情感令人動容。《龍貓》是宮崎駿及吉卜力工作室的代表作之一，從漫畫到動畫電影亦展現作者與工作室的精湛畫功及製作技術」。相信透過如此充滿童趣的系列，大家亦多多少少會感受到當中的輕快及悠然自若吧。