【日本設計】皮革西瓜袋後　土屋鞄製造所再以葫蘆形手袋震撼大家

繼本年8月推出有趣獨特的西瓜袋後，日本職人手作皮革品牌土屋鞄製造所今個冬季再推出一款葫蘆形手袋，背後意念既有趣又溫馨，超乎眾人意料之外。

日本職人手作皮革品牌土屋鞄製造所今個冬季再推出一個葫蘆形手袋，背後的意念超乎眾人意料之外。（土屋鞄製造所）

一件好的設計，必須包含以人為本的意念，以及無可挑釁的造工，兩者缺一不可。可惜，能夠同時兼顧造工及意念的設計愈來愈少，因此不少日本職人品牌才更顯難得。

創立超過50年的日本職人手作皮革品牌土屋鞄製造所便是其中之一。

品牌以「從溫暖的手中誕生，具有溫度的皮革包」為宗旨，當年憑藉製作小學生書包打起名堂，其後設計延伸至各種皮革製品，歷經超過半世紀的深耕細作，依然決意以人手造出最優質的皮革製品，解決大家日常生活的需要。更難得的是，不少年輕一代先後加入土屋鞄製造所，不單使得品牌的造袋工藝能夠傳承下去，更為品牌加入不少新意念。

過去不少年輕人加入土屋鞄製造所，傳承品牌的工藝。（官方網站）

就似是於本年七月面世的「The Fun of Carrying」系列作品——皮革西瓜袋，一推出即引來一致好評。整個袋由工匠以人手將皮革縫製組合而成，每個部位的剪裁及尺寸均需非常準確，才能完美縫製出流線型的弧度。而且因為手袋是由多塊皮革組合，因此手袋會依據西瓜大小而自然伸縮，盡顯設計者的智慧。另外，手袋更可扭轉、拉伸、折曲，方便用家使用攜帶，不忘「以最優質的皮革製品陪伴所有人，成為大家日常生活不可或缺的存在」的初衷。

據悉官方有關西瓜袋的帖文收到逾10,000條轉發和28,000個讚好，是土屋鞄製造所創立至今最大迴響的設計。品牌有見及此，於這個冬季再接再厲，交出同樣新奇有趣的葫蘆形手袋，再一次藉著設計令人回心微笑。

工匠造出葫蘆形手袋，是為了一圓兒時將雪人帶回家的夢。（土屋鞄製造所）

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葫蘆形手袋名為「雪だるま専用バッグ」，意思即是「載雪球專用」。土屋鞄製造所其中一位工匠松澤裕子小姐回索小時候希望可將雪人帶回家的願望，特意在這個冬天設計出一個依照雪人輪廓而造的皮革手袋，早前還拍片示範手袋的製作過程，非常有心。

「雪だるま専用バッグ」以光滑及防水的皮革製作，內部更加入防寒及防水物料，防止雪人在回家途中融化。另外，手袋內部裝有專用的皮革支架，確保雪人的平穩及安全性。可惜此一手袋屬於非賣品，大家只能從短片及照片欣賞設計。然而，繼西瓜袋及此一雪人袋之後，相信大家會更期待「The Fun of Carrying」系列的作品吧。