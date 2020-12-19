MOONSTAR│曾聯乘FENDI　日本145年歷史鞋王　打造高級皮革休閒鞋

生於這個聯乘的世代，基本上甚麼類別的服飾，都可以進行跨界別互動。戶外界Arc'teryx可以與時裝界Jil Sander走在一起，街頭潮牌Fear of God又能夠打進西裝界，與Zegna合作，十分有趣。

早在今年年初的FENDI SS20男裝系列，MOONSTAR已經與這個殿堂品牌合作。（FENDI）

不過要進行跨界別互動，有時也並不一定要透過聯乘合作的方式進行，獨個兒搞革命亦無不可，所說的正正是有145年歷史，以久留米製造MADE IN KURUME自傲的日本國民品牌MOONSTAR。

當然MOONSTAR與高級時裝界交織起來，也絕非第一次。早在今年年初的FENDI SS20男裝系列，MOONSTAR已經與這個殿堂品牌合作，以MOONSTAR王道型號ALWEATHER為創作主題，推出高筒和低筒FENDI別注球鞋。ALWEATHER上層帆布改用FENDI標誌性的FF Monogram圖案打造，至於下半部的大底部份，則繼續以MOONSTAR馳名的素色膠底作為依歸，產生出強烈視覺對比效果，造工精巧細緻，穿起來也很舒適又耐用。

810s 球鞋¥18,000。（MOONSTAR）

今個12月MOONSTAR更不靠別人，自己動起來，以自家名義推出全新810s系列，只限於東京銀座旗艦店MOONSTAR Factory獨家售賣，打造出品牌有史以來最高貴的自家球鞋。

按圖看MOONSTAR新鞋王設計細節：

810s系列是建基於MOONSTAR LOW BASKET型號的進化設計，打破MOONSTAR向來以帆布料造鞋的傳統，將鞋面材料更動為真皮，鞋底則保留了品牌簽名式硫化橡膠處理技術，雖然驟眼看來跟一般Converse的Chuck Taylor無異，但柔軟的舒適鞋底和慢工出細貨的職人手工，細味之下定必會發現當中分別，可能18,000日元（約1,350港元）一對的價錢並不便宜，日本職人精工和優質物料選材，卻絕對物有所值。