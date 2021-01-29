【ZENITH】結合精準與型格　Chronomaster Sport腕錶的時尚穿搭術

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-01-29 17:56

運動腕錶一向是備受男生愛戴的錶款，像ZENITH最新推出的Chronomaster Sport系列，早前在LVMH Digital Watch Week已引起話題，除了經典長青的時尚設計外，還有升級版的自家機芯，內外兼備展現獨有魅力。

ZENITH的Chronomaster Sport新系列成為LVMH Digital Watch Week的話題作（ZENITH）

三圈計時設計是運動腕錶中的熱門，ZENITH的Chronomaster Sport系列，注重外型設計細節之餘，對於功能提升亦有顯著的著墨，於LVMH Digital Watch Week成為焦點錶款之一，絕對不令人感到意外。

CHRONOMASTER SPORT系列運動腕錶（金屬錶鏈） $78,400（ZENITH）

CHRONOMASTER SPORT系列運動腕錶（Cordura錶帶） $74,500（ZENITH）

先說外在美，Chronomaster Sport系列兩款新品，錶盤分別有黑、白兩色，而三色計時盤則用上El Primero標誌性的藍色、碳灰色和淺灰色，每個計時盤皆配備60等分刻度，跟1969年面世的經典A386腕錶同出一轍，讓讀時更精確外，Retro味也甚濃。兩款同是41毫米的精鋼錶殼配以拋光黑色陶瓷錶圈，當中1/10秒顯示直接刻於錶圈上，也是獨一無二的突破設計。

三色計時盤則用上El Primero標誌性的藍色、碳灰色和淺灰色（ZENITH）

說到1/10秒刻度，展示快速飛轉的大秒針十秒可轉完一圈，屬甚為罕見的1/10秒計時碼錶，而這精確度則有賴品牌傳奇自家機芯El Primero 3600型的最新版本，經歷五十年多的演進，El Primero機芯與高振頻計時腕錶研發所累積的經驗，ZENITH得以將振頻為5赫茲（36,000次/小時）的機芯計時精準度提升至1/10秒，同時將動力儲存延長至60小時，無疑是高規格之選。透過透明藍寶石水晶錶背，可清楚看到這劃時代機芯的精密構造集，內裡藍色導柱輪及ZENITH五芒星鏤空擺陀，盡現內在美的誘惑迷人。

用上品牌傳奇自家機芯El Primero 3600型的最新版本（ZENITH）

錶帶的重要性同樣不容忽視，這錶中配件已變成現今男生重要配飾，除了Classic的金屬錶鏈，還有黑、藍兩色的Cordura橡膠錶帶，帶出Sporty Chic的潮流氣息。



ZENITH Chronomaster Sport更多設計細節（按圖放大）：

運動腕錶不一定只是Sporty風格，亦適合斯文型男生。ZENITH除了邀請Aaron Rodgers這位美式足球傳奇四分衛擔任北美地區的品牌大使外，贏得多個年度音樂頒獎禮大獎的人氣歌手許廷鏗，也是本地首位演繹Chronomaster Sport腕錶的藝人，雖然二人風格不盡相同，卻同樣有著熱血和拚勁，可見Chronomaster Sport的可塑性甚高，難怪贏得不同男生青睞。

許廷鏗是本地首位演繹Chronomaster Sport腕錶的藝人（ZENITH）

City Boy這種由日本時尚文化雜誌《POPEYE》倡議的造型，突破概定Mix & Match風格，傳統西裝可以配搭潮流球鞋、山系風衣也可以襯上Plain Toe皮鞋，介乎正裝與休閒的On/ Off穿搭，成功俘虜全球男生的心。雖然表面上City Boy造型看似簡約平實，但其實極之注重細節，好些小物是構成Total Look的重點，除了用帽子、腰帶、頸鏈等點綴外，腕錶亦不可缺。運動腕錶無疑是適合City Boy穿搭之選，不論是穿上Formal還是Urban Outdoor，也可以融入其中，ZENITH的Chronomaster Sport當然不例外，配襯出時尚感。



ZENITH Chronomaster Sport系列腕錶售價：

金屬錶鏈： $78,400

Cordura錶帶：$74,500

Chronomaster Sport系列適合On/ Off穿搭（ZENITH）

按圖看更多配襯ZENITH腕錶的City Boy穿搭術：