Louis Vuitton FW21│曼克頓、巴黎聖母院和潮童　背後民族情意結

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-22 21:01

時至今日仍有不少人看到一些天馬行空的衣服，都會自以為是的批評「這些衣服怎樣穿上街？」 其實時裝之道，很多時除了被定義為日常生活的服飾，也可以當作藝術品去看待和欣賞。正如你並不會預期能夠將大衞像或《清明上河圖》著上身，然後去大南街飲咖啡打卡呃Like一樣。

黑人歌手Saul Williams帶頭進場，展開這場Digital Fashion Show。（Louis Vuitton）

Virgil Abloh是一個很兩極的例子，世人總會對他聯乘的Nike "The Ten"球鞋和IKEA家品趨之若鶩，但對於他某些服裝上的前衞設計，卻每每抱着「不想遠觀而只想褻玩」的心理去批評，認為他只愛炒作，批判其「3%理念」只能夠應用在球鞋配飾之上。這些人一方面盲目堅信John Galliano、Alexander McQueen、Viktor & Rolf、Iris van Herpen等人才是High Fashion，另一方面卻靜悄悄地到Nike.com抽限量波鞋，或到Grailed格價買Louis Vuitton Mini Soft Trunk，實在精神分裂。

這兩套設計最為注目，話題性也最多。（Louis Vuitton）

例如新鮮滾熱辣的Louis Vuitton FW2021男裝系列，好些衞道之士又再宣稱自己不明所以：只見70套造型中的第21和第38款設計，Virgil Abloh分別將紐約曼克頓和巴黎左、右岸的帝國大廈、巴黎鐵塔、聖母院、羅浮宮，都一律以立體方式，以綿布製作成真實3D圖案公仔裝潢形狀，圍繞在整件羽絨褸外圍之上，有如置身世界之窗一樣。

用雕塑藝術方式，表現出設計師Virgil Abloh美國根源，現在替法國品牌工作的背景與心情，本是平常不過，卻見有網民趾高氣揚地抨擊這樣的「衣服如何著出街」、「可以著去邊？」、「去登台呀？」等，以莊子所講的成心，去看待無際無邊的藝術創作，自然甚麼也看不見，眼中就只有T-shirt、Hoodie、牛仔褲配波鞋，實在可惜。

1992年Thierry Mugler曾以電單車頭創作出Motorcycle Corset。（Thierry Mugler）

以立體主義Cubism製作衣服，在時裝世界一直都有，早在1992年Thierry Mugler曾以電單車頭創作出Motorcycle Corset，初時被人抨擊嘩眾取寵，九唔搭八，現在卻已被奉為曠世經典。

Viktor & Rolf昔日的設計亦以異想天開為宗。（Viktor & Rolf）

至於高級訂造時裝Haute Couture領域，二人組Viktor & Rolf亦很擅長將真實的枕頭被鋪、畫框，以致畢加索的畫作（他本身就是Cubism的終極大師），設計成3D晚裝裙。現在Virgil Abloh不過是將女裝晚裝禮服常見的技藝，移植到街頭風男裝身上，毋須大驚小怪。

將小物事「LV化」，彰顯了Virgil的3%設計理念。（Louis Vuitton）

手袋持續成為焦點。（Louis Vuitton）

+ 12 + 12 + 12

何況，70套衣服僅有兩套是如此，其餘都是奢華得來又具可穿性的設計。新季Louis Vuitton FW2021男裝以"What do you want to be when you grow up?"作為引子，想像藝術家、律師、醫生、足球運動員，以至戰鬥機飛行員等各行各業的造型如何時尚化，換言之就是時髦地玩制服和工裝，也將大都市繁忙打工仔的生活物事，如報紙、咖啡、畫框、行李箱貼紙等，加入了Louis Vuitton的商標印記，彰顯Virgil Abloh的3%設計理念。

靈感來自父親時常穿上的Kente Cloth披肩。（Louis Vuitton）

傳統Kente Cloth。（Kente）

當然黑人文化繼續成為品牌的設計主線，Virgil Abloh的父母祖藉加納，即使其後移民美國，父親仍不時穿上非洲人常見的Kente Cloth披肩，這樣的民旗情意結，使到出生在美國的Virgil對鄉土有着無限聯想，更在系列中將爵士樂西裝，和Hip-Hop街頭服飾混搭起來，事關三者都是不同年代非裔人士的代表服飾，很多衣服的細節，都載有不同的民族往事和宣揚大愛理念在其中，單純地狠批這系列為街頭潮流Logo衫，只是閣下自己看不穿而已。