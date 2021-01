Louis Vuitton FW21│曼克頓、巴黎聖母院和潮童　背後民族情意結

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-01-22 21:01

時至今日仍有不少人看到一些天馬行空的衣服,都會自以為是的批評「這些衣服怎樣穿上街?」 其實時裝之道,很多時除了被定義為日常生活的服飾,也可以當作藝術品去看待和欣賞。正如你並不會預期能夠將大衞像或《清明上河圖》著上身,然後去大南街飲咖啡打卡呃Like一樣。

黑人歌手Saul Williams帶頭進場,展開這場Digital Fashion Show。(Louis Vuitton)

Virgil Abloh是一個很兩極的例子,世人總會對他聯乘的Nike "The Ten"球鞋和IKEA家品趨之若鶩,但對於他某些服裝上的前衞設計,卻每每抱着「不想遠觀而只想褻玩」的心理去批評,認為他只愛炒作,批判其「3%理念」只能夠應用在球鞋配飾之上。這些人一方面盲目堅信John Galliano、Alexander McQueen、Viktor & Rolf、Iris van Herpen等人才是High Fashion,另一方面卻靜悄悄地到Nike.com抽限量波鞋,或到Grailed格價買Louis Vuitton Mini Soft Trunk,實在精神分裂。

這兩套設計最為注目,話題性也最多。(Louis Vuitton)

例如新鮮滾熱辣的Louis Vuitton FW2021男裝系列,好些衞道之士又再宣稱自己不明所以:只見70套造型中的第21和第38款設計,Virgil Abloh分別將紐約曼克頓和巴黎左、右岸的帝國大廈、巴黎鐵塔、聖母院、羅浮宮,都一律以立體方式,以綿布製作成真實3D圖案公仔裝潢形狀,圍繞在整件羽絨褸外圍之上,有如置身世界之窗一樣。

用雕塑藝術方式,表現出設計師Virgil Abloh美國根源,現在替法國品牌工作的背景與心情,本是平常不過,卻見有網民趾高氣揚地抨擊這樣的「衣服如何著出街」、「可以著去邊?」、「去登台呀?」等,以莊子所講的成心,去看待無際無邊的藝術創作,自然甚麼也看不見,眼中就只有T-shirt、Hoodie、牛仔褲配波鞋,實在可惜。

1992年Thierry Mugler曾以電單車頭創作出Motorcycle Corset。(Thierry Mugler)

以立體主義Cubism製作衣服,在時裝世界一直都有,早在1992年Thierry Mugler曾以電單車頭創作出Motorcycle Corset,初時被人抨擊嘩眾取寵,九唔搭八,現在卻已被奉為曠世經典。

Viktor & Rolf昔日的設計亦以異想天開為宗。(Viktor & Rolf)

至於高級訂造時裝Haute Couture領域,二人組Viktor & Rolf亦很擅長將真實的枕頭被鋪、畫框,以致畢加索的畫作(他本身就是Cubism的終極大師),設計成3D晚裝裙。現在Virgil Abloh不過是將女裝晚裝禮服常見的技藝,移植到街頭風男裝身上,毋須大驚小怪。

將小物事「LV化」,彰顯了Virgil的3%設計理念。(Louis Vuitton)

手袋持續成為焦點。(Louis Vuitton)

何況,70套衣服僅有兩套是如此,其餘都是奢華得來又具可穿性的設計。新季Louis Vuitton FW2021男裝以"What do you want to be when you grow up?"作為引子,想像藝術家、律師、醫生、足球運動員,以至戰鬥機飛行員等各行各業的造型如何時尚化,換言之就是時髦地玩制服和工裝,也將大都市繁忙打工仔的生活物事,如報紙、咖啡、畫框、行李箱貼紙等,加入了Louis Vuitton的商標印記,彰顯Virgil Abloh的3%設計理念。

靈感來自父親時常穿上的Kente Cloth披肩。(Louis Vuitton)

傳統Kente Cloth。(Kente)

當然黑人文化繼續成為品牌的設計主線,Virgil Abloh的父母祖藉加納,即使其後移民美國,父親仍不時穿上非洲人常見的Kente Cloth披肩,這樣的民旗情意結,使到出生在美國的Virgil對鄉土有着無限聯想,更在系列中將爵士樂西裝,和Hip-Hop街頭服飾混搭起來,事關三者都是不同年代非裔人士的代表服飾,很多衣服的細節,都載有不同的民族往事和宣揚大愛理念在其中,單純地狠批這系列為街頭潮流Logo衫,只是閣下自己看不穿而已。