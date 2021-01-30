BLACKPINK Jennie大愛　東洋味十足的時尚帽牌　原本不是來自日本

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-30 20:52

說起潮流界的帽牌，或許大家會立即想起日本單位CA4LA，玩得考究些的，則會選擇SCHA、Reinhard Plank以及HORISAKI，不過上述三者價錢又頗為高昂，每每令人卻步。

不過最近發現一個品牌設計好價錢也合理，連BLACKPINK Jennie也大愛。

日本帽子單位CA4LA是香港熟識的帽子品牌。 （CA4LA）

Ruslan Baginskiy的潮流度入型入格。（Ruslan Baginskiy）

那麼造工不俗、具潮流美感、選擇多變而又性價比高的帽子品牌，又是否只有CA4LA呢？答案當然不是，例如今資介紹的Ruslan Baginskiy，正正是帽子控另一上佳之選，現在一同欣賞他們的作品：

Chain Embellished Baker Boy Cap。（Ruslan Baginskiy）

+ 3 + 3 + 3

看過上述帽作後，想必對Ruslan Baginskiy作品的手造精細度和款式多元性而嘆為觀止吧？帽作涵蓋多種類別，由基本的Baseball Cap、Braid Cap，到另類些的Baker Boy Cap和全新創作Ushanka Hat，參考自傳統Russian Fur Cap，毛絨絨的帽塊延伸至耳朵並將其包裹著，十分保暖。

Ruslan Baginskiy出道短短數年人氣已推廣至美國，連Bella Hadid都高調佩戴。（Ruslan Baginskiy）

Ruslan Baginskiy設計甚多元化（Ruslan Baginskiy）

或者看到此，可能有人會認為Ruslan Baginskiy乃是來自東京的單品，反正日本本來就不缺西洋名稱的品牌，JJOHN LAWRENCE SULLIVAN、John Bull等都是絕佳例子，不過今次卻要讓日迷失望了，事關Ruslan Baginskiy，當真不是來自東洋，而是貨真價實源自烏克蘭首都基輔。

BLACKPINK成員Jennie也加入陣營。（Ruslan Baginskiy）

品牌誕生於2015年，由同名設計師Ruslan Baginskiy創立，他是一位擁有十多年工作經驗的帽子造帽師，觸覺和功力非凡，短短兩年間已受到歐洲時裝傳媒的高度推崇，及後人氣更推廣至美國，連Bella Hadid也是用家，後來BLACKPINK成員Jennie也加入陣營，自此風靡全世界，香港也不乏支持者，不過認受性始終不高，在潮流圈地位遠不及CA4LA。

不過，論帽工的創意和細緻度，Ruslan Baginskiy在好些方面比CA4LA過之而無不及，在握拿潮流感方面尤其出眾，當中以Baker Boy Cap最受歡迎，既有傳統軍隊制服式的男士氣概，在用色、物料等細節上卻加入鮮色圖騰、金鏈，以至漆皮等豔治元素，增添女性意味，是為品牌最受歡迎的單品。

除了Baker Boy Cap外，Fedora類帽同樣值得留意，帽子輪廓美觀，物料也耐用堅固，更重要每頂帽子都加入鏈子特殊細節，戴上帽子後鏈子垂下，就像多一樣配飾般，增添時尚感。Ruslan Baginskiy售價合理，定價平均是$1,500至$2,500，絕對值得留意。