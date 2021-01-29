挑戰KAPITAL、Needles古着再造地位　解構超強Remade品牌OLD PARK

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-29 19:09

近年Outdoor服裝領域大吹聯乘互動風潮，The North Face × GUCCI引來排隊潮，Arc'teryx × Jil Sander水也萬眾期待，還有Stone Island都已經被Moncler收購了，未來兩大戶外單位合作，同樣是指日可待。

The North Face × Patagonia？發夢才會見到吧。

然而，就如運動界別最強的Collaboration定必是Nike × adidas一樣，戶外服界別最轟的合作，如果能夢想成真的話，當然首推The North Face × Patagonia，不過兩者可是叮噹馬頭，基本上只有競爭，並無合作空間可言，要兩者聯乘出別注？絕對是天方夜譚。

不過最近瀏覽circus、beans1989等日系時裝網店，駭然發現一件同時印有The North Face和Patagonia商標的羊毛Biker Jacket，盛惠¥62,000，驟眼看來還幾可亂真地以為是兩大Outdoor巨頭的官方合作，叫人目瞪口呆。

難道The North Face當真聯乘Patagonia嗎？

答案當然是否定吧！大家清醒一點，這大品牌還未要去到拍住上賺大錢的地步，所謂的Crossover Biker Jacket，其實是日系Remade品牌OLD PARK的最新創作而已。去年品牌已拆解了The North Face的羊毛褸和Patagonia的風褸，各自再造成新設計；今季更搞搞新意思，將兩大品牌的外套解構，繼而互相拼湊成一件Biker，既保留了The North Face、Patagonia原材料的功能耐用神髓，內襯亦以Vintage軍褸布為原料，表現出日本衣服職人對古着之高超理解和創意。

中村仁紀。（gralied）

可惜縱然OLD PARK已誕生九年多，卻一直常被香時尚愛好者者忽略，說起擅長古着再造的日牌，只會想起KAPITAL、Rebuild by Needles和Readymade，但作為古着大國，日本於古着再造技藝可謂首屈一指，醉心於此道的出色日牌，又豈止區區數個？OLD PARK正是很值得大家正視的單位。

和N.Hoolywood設計師尾花大輔一樣，OLD PARK主理人中村仁紀年輕時曾受聘日本古着店，經常需要遠赴美國採購入貨，早就對美式古着文化瞭如指掌。

利用Eastpak背包改製成Bomber Jacket。（OLD PARK）

（OLD PARK）

到2012年自創品牌OLD PARK，中村仁紀仍不忘古着，堅持以Remade的方式，將Vintage服飾拆解，再改裝成全新衣服，既保留到古着獨有的舊化元素和歷史美感，在藝術意義上亦能夠為Vintage物料添加新意，賦予新生命於其中，任重道遠。

利用The North Face山褸改置成的玩具裝置。（OLD PARK）

加上OLD PARK鍾愛古着得來又熱衷追隨潮流脈搏，因此每每按住潮流元素去改造，例如數年前Bandana腰果花風潮大熱，品牌就推出了多款以Bandana為重點的Tee、恤衫和Bomber Jacket，到近年山系機能風如日中天，也擁抱時勢改製多款The North Face和Patagonia的風褸作品，證明古着文化都能夠與時並進，與流行文化息息相關，絕非如某些古着愛好者那般，堅持抗拒任何現代的年青和街頭文化，認定穿搭之道總要原汁原味，甚麼都應該講歷史根據才叫正宗，所謂一樣米養百樣人，古着之道也應千變萬化多姿多采才好玩，穿件衣服都要上綱上線似的，實在很累人。