Yohji Yamamoto FW21繼續流失品牌原有精髓　山本耀司光輝到此？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-25 20:42

作為設計師，應該要特立獨行，為藝術而犧牲？還是隨波逐流地賺大錢？這永遠是一個沒有定案的命題。

山本耀司陷入創作的十字路口，其實已有好幾年。（The Garnette Report |）

例如近代的山本耀司，一直陷入這種進退兩難。80年代與川久保玲橫掃巴黎時裝周，如日中天，潮流由他帶領，自然無須跟風向走，到了90至00年代之初，縱然不再是當紅炸子雞，但從前已賺得盤滿缽滿、名利雙收，故仍然能夠以出于污泥而不染的清高姿態走下去，繼續設計他的東方詩意解構主義服飾，繼續以「老屎忽」的態度抨擊時下年青流行文化是垃圾。

新季FW21男裝系列的Yohji Yamamoto。（yohji）

Yohji Yamamoto FW21。（yohji）

然而自2009年因負債問題申請破產，最後被白武士私募基金Integral Corporation和Integral 1 Limited Partnership收購大部份股份後，大師之路變得不再平坦。雖然品牌設計依然由他主導，但一舉一動卻需要向大股東交待，要以公司利益為依歸，重重的商業壓力，漸漸令到習慣孤芳自賞的山本耀司要向現實低頭，自打嘴巴地製作了許多New Era、Supreme以至林寶堅尼的聯乘合作，以大Logo大商標這種最赤裸裸的表現方式，向心智未成熟的年青一代獻媚，錢無疑賺了許多，卻令到這位七十有七的黑色詩人變得陌生了許多。

認真看可發現，今季的Yohji Yamamoto FW21，好些概念其實與TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.十分相似。（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）

+ 15 + 15 + 15

Yohji Yamamoto新季FW21男裝系列，雖然依舊以黑色作主調，但要弄清楚世間上視黑色為主色的設計師何其多，並非黑色必定代表到Yohji Yamamoto。打頭陣的Round Shape簡約大褸，乍看還以為是JUUN.J出品；中段那些多層尼龍索帶和暗黑風口罩配置，街頭龐克感十足，頗有99%IS-、KIDILL的意味；在外衣上玩絲印及漢字元素，縱使近代山本耀司一直愛用的元素，但這方面作為後輩的UNDERCOVER和WACKO MARIA明顯造得更加出眾、更有迴響；某些大褸加入了彷拿破崙時代的軍褸古典元素，雖然吸引，但也不過和TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.一脈相承，到那些簡潔得來又搭帶綁帶美學概念，也確有幾分時裝名所ware_mo_kou自家品牌TOIRONIER的風韻。

如果沒Supreme Crossover這些噱頭的話，山本老先生要佔據千禧代的消費市場，殊不容易。（supreme）

總括整個系列設計集合一眾日韓品牌之大成，屬於山本耀司的，就只剩下那少許不規則剪裁服飾，而且亦已經沿用了多年，創意力和驚喜都欠奉，所以如果沒有Supreme Crossover這些噱頭的話，山本老先生真要佔據千禧代的消費市場，擄獲年青人的心，殊不容易。