日本設計│日航JAL聯乘Nendo將機艙改頭換面　紅色紙鶴有何含義？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-04 17:16

在新冠肺炎影響下，多國航空業備受嚴重打擊。不少航空公司為求保命，大幅裁員減薪。 日航JAL卻決定藉此時機大幅改革，早前更邀請著名設計單位Nendo重新設計機上用具，期望他日能再次起飛時，以新面貌與乘客一起啟航。

日航JAL早前邀請著名設計公司Nendo重新設計機上用具，期望他日能再次起飛時以新面貌與乘客一起啟航。（Nendo）

日航JAL早於1951年創立，創立至今經歷過多次起伏，日航JAL不同時期的標誌正正能反映公司的歷史。

日航JAL不同時期的標誌正正能反映公司的歷史。

日航JAL創立初期以鶴丸為商標，後來日本政府於1987年實現完全民營化，日航JAL亦轉型成為民營機構，公司在其後兩年（即1989年）改標誌，把鶴丸拿下，並將公司名稱縮寫為JAL。2002年，日航JAL與當時日本第三大航空公司日本佳速航空合併，因此再度轉標誌。直至2011年，公司再次使用鶴丸為商標，以代表「從原點再次出發」的理念。

是次Nendo便以「鶴丸」此一極具意義的元素為起點，將紙鶴頭部的尖角變奏成毯子、桌巾等；摺紙的痕跡則變奏成餐具、托盤、菜單的圖紋；紙鶴的翅膀則化身成小巧的紅色標籤、拖鞋、餐巾環等。

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另外，Nendo細心地為不同艙等設立不同的主色，如頭等運用溫暖撲實的灰色；商務艙則以淺灰色搭配深灰色，藉此呈現出現代感；經濟艙則以三種淺灰色營造舒適感。不止機艙擁有不同配色，日式菜單及西式菜單亦分別以兩種不同的灰色作配色，悅目之餘亦能令乘客一目了然，絕對貼心。

另外，每款即棄用品的包裝上都標明了顯眼的三角形圖案，方便用家依此來打開包裝；當然每個包裝上都會印有日、中、英三種文字，方便不同國籍的旅客。

疫情當下，大多公司選擇裁員來維持營運，但日航JAL卻反過來提升自己，做好準備迎接未來，此一精神實在令人感動，亦顯示出日航JAL的敬業精神，相當值得支持。

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