【IKEA】宜家聯乘華碩ROG推出電競系列　國民品牌有助進攻市場？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-02 19:27

宜家家居（IKEA）向來勇於挑戰新領域，不時為消費者帶來既實用又具質感的家庭用品。近日IKEA再新聯乘對象華碩ROG聯手，設計出約30件遊戲類家具與配件，品質及設計上足以吸引一眾機友入手嗎？

宜家家居（IKEA）與華碩ROG聯手，設計出約30件遊戲類家具與配件，

其實早在去年九月，IKEA便在官網確定與華碩ROG合作的消息。IKEA在新聞稿內指出，根據Nwezoo的研究報告，全球電競玩家將於2023年突破30.78億人，公司為了應付未來的需求，因此於2019年起與UNYQ及Area Academy合作，研究玩家需求；且於去年與華碩合作，理解玩家的行為習慣，試圖將親民價的電競用品提升至另一層次。

事隔半年左右，華碩ROG早前透過官方微博發布相關宣傳短片及相片，率先披露系列部份產品。

雖然未有整個系列的具體詳情，但從短片及相片裡可以發現系列將包含電競耳機、移動抽屜櫃、升降電競桌、電競椅、攬枕、滑鼠墊、飲料架、垃圾桶等，相當周全。整個系列以黑色為主調，並以紅色及藍色點綴，外型設計方面亦算不俗。

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此系列率先於1月在中國地區發售，待10月才會相繼在全球各地上架，明顯重視中國的電競市場。雖然此舉或許令部份人感到不公平，但根據Nwezoo的調查顯示，亞太電競玩家的占比早就壓倒性超越歐美，佔全球市場規模54%。或許正是此一原因，IKEA才會迫不及待地想攻入中國電競市場分一杯羹吧。

然而消息發布後，有網民就表示電競用品選擇眾多，雖然未必很便宜卻聲譽良好，質疑向來以出售家品為主的IKEA能否成功打入電競市場。對此大家又有甚麼看法呢？