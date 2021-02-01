Chloé｜最新帆布袋日本牽搶購潮　全因IT-Bag聖手上場名牌效應？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-01 18:40

法國奢侈品牌Chloé去年十二月宣布換人，由IT-Bag聖手Gabriela Hearst接任成為新一代總監，令人相當期待品牌的發展。 結果在2021年的開端，Chloé便發布了Woody tote bag，令一眾日本女生為之心動，身在香港的大家會考慮入手嗎？

Chloé Woody Tote Bag在日本大熱。（IG@yuukiojioji）

Chloé自Phoebe Philo離開後，儘管近年積極推出不同款式的手袋，但面對其他奢侈品牌的強勢發展，Chloé似乎只能默默捱打，無法帶頭引發一場必買不可的搶購潮。

直至去年十二月，品牌宣布由烏拉圭設計師Gabriela Hearst取代Natacha Ramsay-Levi成為創意總監，馬上吸引時裝界的目光，並且相當好奇Gabriela Hearst在Chloé的發展。

Chloé去年十二月宣布換人，由IT-bag聖手Gabriela Hearst接任成為新一代總監，令人相當期待品牌的發展。（IG＠chloe）

先簡單介紹Gabriela Hearst吧。Gabriela Hearst曾任模特兒，後來轉為幕後挑戰設計師一職，出聚的品味令人讚嘆不已。其中一款名為「Nina」的手袋，據悉當年僅是Gabriela Hearst的樣版作品，一開頭只打算做二十多個送給朋友，豈料某天她攜帶Nina乘坐電梯時，手袋在短短數分鐘內便被當時的蘋果首席設計官Jony Ive睇中，可見其外型有多吸引。而此手袋亦成為了她最得意的設計之一，每逢上架即被搶購一空，就算有錢亦未必買到，「Gabriela Hearst」亦一躍成為大家都認識的名字。

由此，大家不難想像Chloé宣布成功找來Gabriela Hearst的時候，時裝界到底有多震撼與期待吧。

即使有錢亦未必買到由Gabriela Hearst所設計的「Nina」。

結果，上月上架的Chloé Woody Tote Bag成功在日本引發一場搶購潮。Chloé Woody Tote Bag共有三個尺寸，Small Woody的尺寸為26.5 cm x 20 cm x 8 cm x 11 cm；Medium Woody為37 cm x 26 cm x 12 cm x 24 cm；Large Woody為45 cm x 33 cm x 13 cm，尺寸實用且夠多選擇。

點圖看Chloé Woody Tote Bag細節及價格：

除了尺寸實用，用料方面則相當不俗：品牌以具有防水功能的帆布製作，實淨並耐用，非常適合女士用來日常使用，加上帆布比起皮革輕身，即使在手袋內放滿隨身物，亦不怕會揹傷膊頭。

外型方面，Chloé Woody Tote Bag以米白色帆布作為袋身，綴以黑色或啡色條狀皮革及印有「Chloé」字樣的絲帶，簡約易襯同時又可滿足大家的虛榮心，難怪上架不久即在日本引發搶購潮，不少熱愛名牌的日本少女爭相打卡。

+ 5 + 5 + 5

或許有人會認為花上四位數字入手布袋並不划算，但買名牌袋從來都是滿足慾望的行為（投資用途除外），假若沒有財政壓力，入手此Chloé Woody Tote Bag亦是一個不錯的選擇。