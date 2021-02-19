Common Projects｜正裝與休閒之間的簡約品牌　竟用BMW皮革造鞋？

品牌創辦人 Peter Poopat 曾說道：「我們對生產那些當下最流行的元素完全沒有興趣。事實上，我們對製造那些永遠都會被人銘記的經典才有熱忱。」作為近年來被不少時尚人士所推崇的鞋履品牌， Common Projects 簡約且具質感的鞋款設計屢屢成為眾人討論的話題，而今天編輯就為各位整理出了關於 Common Projects 你不可不知道的五件事，就讓我們一起來好好的認識它吧！