【村上隆】新作《花的父母》聯乘多個日牌　服飾外更有平底鍋？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-04 19:35

因疫情影響，不少品牌及時裝界均放慢腳步，重新適應新日常的節奏。可是著名日本藝術家村上隆卻反過來加快節奏，以新作《花的父母》分別與三家時裝品牌及東京君悅酒店推出聯乘項目，在2021年的開端打響頭炮。

日本藝術家村上隆以新作《花的父母》推出各種聯乘單品。

日本當代藝術家村上隆擅以繽紛多彩及充滿童趣的風格，描繪戰後一代的混亂、空虛、乏力的情感世界。過去他就曾創作出Kaikai、Kiki、七色笑臉花等卡通角色，每個角色均廣為人識，村上隆亦成為藝術界首屈一指的藝術家。其後，他的作品更吸引不少品牌如Louis Vuitton、Porter等，大膽的他亦勇於涉獵時裝界，帶來極搶手的聯乘作品，秒殺是常態。

步入2021年，村上隆沒有因為疫情而放慢腳步，再與時裝品牌聯乘合作。另外，他以Kaikai、Kiki、七色笑臉花為主題所創立的咖啡店Tonari no Kaikado亦與酒店及雜誌合作，在日本當地引發小哄動。

是次的合作以他的新作《花的父母》為主線，聯乘日牌包括SOPH.和Beams，分別推出長身Mod軍褸及T-shirt。另外，他亦與日本雨傘品牌HANWAY合作，推出印有《花的父母》的雨傘；又與運動品牌DESCENTE BLANC合作推出布袋及其他配件，應有盡有。

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除了時裝單品外，村上隆最近亦與東京君悅酒店合作，不單在酒店門外放置了一個高10米的金色雕像，更有村上隆主題套房及套餐，讓大家能在起居飲食上被七色笑臉花包圍。村上隆更出乎所料地與日本潮流雜誌《smart》合作，推出七色笑臉花平底鍋，讓大家可以輕易造出七色笑臉花Pancake，令不少日本網民高呼期待。