【Arc'teryx】聯乘Beams Boy出背囊　高科技性能融入日本潮流元素

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-03 20:10

但願香港人每當想起Beams Boy時，不會再只停留在「掛頸MK毛巾」的回憶吧。 Beams Boy可是型格得很，連不死鳥Arc'teryx也對其刮目相看。

誰說Beams Boy就只有Monogram毛巾？（golden）

Beams Styling Director Kenjiro Wada搶先試著Arc'teryx × Beams Zeta SL Jacket。（Kenjiro Wada）

作為2021年度其中一個最轟動聯乘的Arc'teryx × Jil Sander，雖然尚有差不多半年才推出，但其實Arc'teryx這種驚喜的Collaboration依然浪接浪。最新消息是和日本時裝集團Beams旗下的Beams Boy，分別推出聯乘系列。主線Beams大玩簡約成熟風，以全灰色姿態，分別推出ARRO22 Backpack、ARRO8 Shoulder Bag、ARRO2 Waist Pack和Zeta SL Jacket ，Zeta SL Jacket 更首度將Arc'teryx商標——始祖鳥Logo巨形化，十分注目。

Arc'teryx 年青副線Beams Boy的合作系列，共推出了ARRO16背囊、ARRO8 Shoulder bag、ARRO2 Waist pack 3款。（Beams）

至於少女副線Beams Boy的合作系列，以ARRO16 Backpack作為主角，同樣視灰色作主調，不過Logo和正面、上面拉鏈部份，則分別利用黃色和湖水綠作為點綴，背部軟墊位更壓有Beams經典地球Logo，各種小細節結合在一起，絕對是畫龍點睛之舉。

Arc'teryx和Beams過去就一直有合作。（Beams）

作為近年High Street Outdoor時裝的當紅炸子雞，要數Arc'teryx經典名作，除了Alpha SV Jacket外，ARRO22背囊同樣舉世知名。傳統戶外界別，過去推崇外觀結構複雜的背包，認為這樣才是實用和機能性最高之表現。直到約二十年前，Arc'teryx卻創作出ARRO22，推翻了Outdoor業界對Backpack的基礎定義，光滑簡約的摩登外觀，卻配備了耐磨尼龍面料和WaterTight®拉鍊，防水性能毋庸置疑；獨特的加高背墊，亦確保了用家長期背用之舒適性，內部22L容量提供了強大的收納空間，而在品牌首席設計師Ryan Hetzel的改良下，近代ARRO22亦加入了可容納15吋手提電腦軟墊分格，無論在登山還是都市生活中，依舊大派用場。

ARRO16（左）的輪廓結構基本上與ARRO22同出一轍。（USED & IMPORTED CLOTHING）

ARRO16這款中性型號很適合襯衫用。（Beams）

不過ARRO22修長的外形，是以男性市場作主導，身形相對較矯小的女生則未必適合。因此Arc'teryx推出ARRO16這款中性型號，除外形、收納量（16L）較細之餘，輪廓結構基本上和ARRO22同出一轍，內部也提供13吋手提電腦分格，更趨輕盈。至於Arc'teryx背囊以外的袋款，首推Arro 8，外觀一貫簡潔，頂部手柄位和可調節肩帶，為袋提供多種攜帶方式，再配合專利WaterTight®拉鍊，強調能夠快速於包依內拿取東西，故以高度方便性見稱。