Coach x Champion│兩大美牌首度聯手　哪款單品在外國秒速售罄？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-05 17:24

深受小資女熱捧的Coach早前宣布，推出與另一美國品牌Champion合作的聯乘系列。

Coach x Champion發布。

同樣於美國誕生的Coach與Champion，雖然論奢華不如CHANEL、DIOR，論街頭不如Supreme、Off-white，但兩大品牌在各自的努力下，近年亦愈來愈受歡迎，走在街上亦不難發現身穿Champion或揹上Coach手袋的路人。

除了在自家的出品及宣傳方面花費心思外，在近年的聯乘熱潮下，Coach及Champion亦先後分別與A BATHING APE®、迪士尼、Keith Haring、Michael B. Jordan、Rick Owens、monkey time等品牌合作，當中不少聯乘相當暢銷，連帶更多人留意品牌本身的產品。

按圖看Coach x Champion系列：

+ 3 + 3 + 3

不過，即使之前曾與眾多品牌合作，但此兩個品牌聯手的消息亦令人感到意外，同時令人非常期待。是次聯乘以Coach的經典Monogram為基礎，再以Champion的代表色紅、藍、灰作點綴。雙方再將各自的標誌折開，Coach的TURNLOCK標誌以Champion的標誌形式呈現，非常特別。

從官方照片可見，是次聯乘內容包括衛衣、外套、手袋、冷衫、運動褲等，選擇繁多。然而，在眾多服裝及手袋中，其中一款呈長方形的小手袋最為搶手。手袋以黑色作配色，袋邊以藍色作點綴，袋面鑴有Coach x Champion的獨特標誌，可作側揹及斜揹兩用。據悉手袋在歐美甫上架便被搶購一空，不少成功入手的朋友當然不忘在IG打卡，有興趣的朋友大可考慮此一款式。

不少外國網民搶購此一手袋：