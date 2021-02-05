Nike Go Flyease改寫穿鞋模式　回顧追求方便懶人鞋履設計進化史

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-05 19:17

最近Nike新開發鞋款Go Flyease超轟動，還未正式推出已掀起全球關注，事關它乃是一對全面解放雙手的運動鞋，將仿如拖鞋的簡易穿著理念應用到專業運動鞋之上，委實創先河。不過人類在「自動化著鞋」的研究歷程上，過去這30多年來一直進行中。

Nike GO FlyEase一雙改變世界的運動鞋。（Nike）

自5千多年前人類發明了鞋履後，如何鞏固鞋子與腳踝的關係，緊貼、舒適而又不會鬆脫，一直是大家致力解決的問題，直至12世紀，人類發明了鞋帶，以繩子固定鞋身，此方式與概念往後一直沿用了數百年。

知名主持人 Jimmy Fallon日前就搞怪地宣稱自己早己研發出與Nike GO FlyEase同出一徹的概念。（Jimmy Fallon）

然而人類是一種力求進步，同時又愈來愈懶的有趣生物，鞋帶雖然能綁固鞋子，但穿鞋子的費時失事，和走路時「甩鞋帶」的麻煩，一直困擾都市人生活。如是者，如何將設計繁雜的鞋子，進行更方便甚至自動的鞋帶緊合，省卻人手綁鞋帶這一行為，向來是當代運動鞋科學家積極希望解決之命題。

直至1989年，事情取得突破性發展，當時全球大熱科幻電影《Back to the Future Part II》，其中一幕講述男主角Michael J. Fox穿越時空，去到未來2015年10月21日，並穿上一對具有自動繫鞋帶功能的Nike Air Mag球鞋，雖然那一幕只屬天馬行空的電影特技穚段，卻啟發了運動品牌的無限聯想，逐步朝着自動綁帶這個方向，改變世界。

1992年Puma Disc Blaze廣告。（Puma）

率先提出相關概念者是Puma，1992年這個德國品牌發布名曰Disc Blaze新鞋款，於鞋面正中位置加入Disc飛盤系統，用家在腳足穿入鞋子內龐後，只需要扭動Disc盤子，便能調控球鞋鬆緊，免除人手綁鞋帶程序，也避免鞋帶突然脫落的問題，在當時堪稱劃時代，也使Disc成為Suede之後，Puma另一款經典鞋款。

BOA開發出BOA® Lace System屢獲設計大獎。（BOA）

去到千禧2001年，這種扭動自動綁帶技術進一步提升，美國公司BOA開發出BOA® Lace System，系統由鞋式鋼化繫帶線纜（Steel Shoe LaceTM）、BOA繫帶捲軸、加長繫帶導槽3個部件組成，以超高强度航空用不銹鋼BOA鋼絲化作鞋帶，加以超順滑旋鈕，用家只需花上極小的力量旋轉盤子，即可以產生巨大拉緊力，極之方便。而BOA®這門專利技術亦被應用在不同品牌之下，包括戶外界別的SALOMON、Mountain Research，運動界的Nike、Asics、adidas，甚至Regal、spectusshoeco等。

由首席設計師Tinker Hatfield將Air Mag美夢成真。（Nike）

不過上述科技縱然能夠免綁鞋帶步驟，但仍需要用家以手去扭動旋鈕，真正做到如《Back to the Future Part II》般的自動綁鞋帶境界，還看Tinker Hatfield。2015年10月21日，即電影中Michael J. Fox穿上Air Mag的日子，Nike將之願望成真，製作出這對具備精密電子系統，以運作自動綁帶技術的球鞋，當日更由現實中年老的Michael J. Fox首先著用，將以往只能夠存活在科幻電影的虛構物事，變成應用於社會的真實科技，堪稱流行文化中的里程碑大作，現在市值已接近40萬港元。

此後Nike也銳意將這項科技普及大眾，開發HyperAdapt鞋款，透過Nike Adapt手機應用程式，自動調節鞋帶線鬆緊、切換預設設定、自訂燈光並查看電量等等，將球鞋應用直接與手機連擊起來，比Air Mag行得更前。

Puma積極研發的Fit Intelligence運動鞋。（Puma）

FlyEase技術。（Nike）

但更叫人嘆為觀止的是，正當世人認定「著鞋自動化」技術，定必與電子數碼科技掛鈎之際，像Puma積極研發Fit Intelligence鞋款，Nike卻反其道而行，以簡易但精妙的物理學自然定理，去革新世人穿脫鞋子的習慣、方式和定理。上年強勢發布FlyEase的科技，以人手拉動鞋面或鞋踭的繩索裝置，輕輕一拉，即能夠快速穿脫鞋子，並廣泛應用在跑鞋、籃球鞋、足球鞋和休閒鞋款之上。

GO FlyEase內的雙穩態合葉設計和中底拉緊帶技術，目前Nike已在申請專利當中。（Nike）

然而上述提及過的種種科技和FlyEase技術，始終解決不了用家要仰身觸摸鞋子，來掀動球鞋裝置來穿鞋的根本性侷限，Nike設計團隊認為，真正方便的球鞋，理應和人字拖、一字拖一樣，一穿進去便是了。所以秉持了“Better is Temporary”理念，2021年以FlyEase再度進化，成就出GO FlyEase技術和鞋款，穿著完全毋需利用雙手，已可輕鬆穿脫運動鞋的時代終於降臨。

+ 2 + 2 + 2

從上圖所見，Go Flyease之所以能夠如此順暢的進行穿脫，是因為它配備了雙穩態合葉設計。合葉裝置中的GO FlyEase拉緊帶，巧妙地借鑒了大家習以為常的脫鞋動作，結合人體工學概念，讓Go Flyease在每次脫鞋之時，只要透過另一隻腳輕輕踏住球鞋後跟的借力裝置，鞋即能夠容易除脫。而除脫時所衍生出來的牽引力，更會令到鞋子呈拱形形狀，下次著鞋的時候，只要直接將腳踏入鞋龐，拱形會因為人體重量，而被踏平回正常狀態，瞬即著用，整個過程，用家的雙手完全不用觸碰到鞋子，達至真真正正的「著鞋自動化」，為球鞋發展寫下全新一章，不得不說Nike又勝一仗。