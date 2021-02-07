改裝Nike、adidas球鞋東京神級單位　玩轉AF1、Superstar別樹一格

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-07 15:00

近年球鞋風潮大盛，潮人也愈玩愈精辟，對於怪物級Sneakerhead而言，收藏一般聯乘別注版球鞋，已然毫無難度，追求Sample甚至是改裝波鞋，才是最有型的玩法。

所以近代所提倡的Custom-made文化，早已不再是從前那般，單單上上新顏色，畫畫圖案就了事，反而是每每以結構重組的方式，將球鞋進行天翻地覆的根本改造，例如早前《一物》介紹過的The Shoe Surgeon和Peterson Stoop，正是西方的表表者。

RECOUTURE主理人廣瀨瞬。（Issuu）

RECOUTURE在東京澀谷設有專門店，實地出售One-off改裝球鞋。（RECOUTURE）

今次介紹的RECOUTURE，同樣是很值得大家關注的改裝球鞋Customized單位，他們並非來自歐美，而是潮流文化與大家更相近的日本東京澀谷區，對於不少波鞋愛好者而言其實絕不陌生，只是最近他們推出的一款染色Air Force 1球鞋，就與Nike × Stussy官方合作的Air Force 1有着異曲同工之妙，因此引起高度話題。

最近RECOUTURE推出的一款染色Air Force 1球鞋。（RECOUTURE）

不過論RECOUTURE的招牌拿手好戲，玩染色球鞋只屬其次，真正技術精華所在，乃是以解構主義方式，改動球鞋的鞋底、邊緣和鞋舌部份，將Nike Cortez或者adidas Superstar等球鞋作的中底和大底部份，以皮鞋結構更換成Vibram7500 midsole以及Vibram8377 Outsole。

改裝自90年代的Nike Cortez Vintage款式。（RECOUTURE）

+ 5 + 5 + 5

鞋舌部份則換上植鞣革塊，某些款式甚至會捨卻原來鞋帶系統，改動成拉鏈設置，堪稱集ACRONYM®、Hender Scheme、visvim、foot the coacher和Tomo & Co之大成，集古典、簡約與機能於一身。



RECOUTURE的改造魔法，甚至引來adidas邀請請作官方聯乘，以其拿手好戲製作出別注版Campus 80s鞋款，雖然是量產卻不失其其簽名改造風格。

The Shoe Surgeon的Nike Custom-made索價$3,000美金。（The Shoe Surgeon）

foot the coacher的出品與RECOUTURE的改裝鞋有幾份相似（foot the coacher）

而且所改裝的球鞋，不單有近年推出的新鞋款，部份更是來自90年代的Vintage款式，將獨一無二的古鞋，改造成獨一無二的Custom-made球鞋，概念極盡前衞，加上RECOUTURE的性價比甚高，那邊廂The Shoe Surgeon的Nike Custom-made索價近$3,000美金（約$23,258港元），RECOUTURE的出品平均售價卻不過¥30,000至¥40,000日元（約$2,207港元至$2,942港元），明顯貼地得多了。