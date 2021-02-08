「連登契媽」Catherine Wood推出服裝系列　ARKK信徒必買單品？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-08 19:08

「連登契媽」Catherine Wood近日推出一系列服裝系列，收益將全數捐贈慈善團體，各位「契仔」、「契女」會支持嗎？

「連登契媽」Catherine Wood近日推出一系列服裝系列，收益將全數捐贈慈善團體。（ARK Invest）

有接觸的美股的朋友應對Catherine Wood不感陌生。人稱「女版巴菲特」的她，是美國基金公司ARK Invest Management的創辦人及行政總裁，過去數年戰績彪炳，曾在一眾基金經記「瘋狂唱衰」的情況下獨具慧眼地重倉Tesla，令她在股壇聲名大噪。除此以外，其基金公司ARK Invest Management五年來增長率高達接近40%，是股神巴菲特的兩倍，令不少股民由心信服，成功收服中外一眾「信徒」，一眾連登仔亦稱她為「契媽」。

「連登契媽」Catherine Wood

儘管Catherine Wood未必知道身在香港的連登仔美譽她為「契媽」，但她多少了解現在的自己有多大的號召力。亦是因此，她較早前決定在股壇以外發揮影響力，推出ARK Invest服飾系列，藉此為慈善團體籌款。

系列包括T-shirts、衛衣、棒球帽、polo恤、嬰兒服裝等，以黑、白、深藍為主要配色，綴以「ARK Invest」、「innovation」、「Is key to growth」等字樣，其中一款更印有Catherine Wood的頭像，絕對是「信徒」必買的設計。系列定價為$30至$75美元，全數收益將捐贈至她認同的慈善團體，以支持性別平等、持續發展，以及延續健康及壽命。

按圖了解Catherine Wood首個服裝系列：

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系列曝光，有「信徒」馬上發起團購行動，藉此支持「契媽」。身在香港的大家又會否入手一兩件呢？