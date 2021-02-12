UNIQLO x 綾瀨遙｜日本兩大國寶聯手　女神推介必買哪條牛仔褲？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-12 20:00

日本國民品牌UNIQLO早前宣布找來國寶級女神綾瀨遙出任品牌「LifeWear」概念特別大使。 綾瀨遙特意挑選並親身演繹了幾款今季心水產品，女神私下的品味到底是如何的呢？

日本國民品牌UNIQLO本日較早前宣布找來國寶級女神綾瀨遙出任品牌「LifeWear」概念特別大使。（UNIQLO）

久未露面的綾瀨遙，近日與男神高橋一生合作新劇《天國與地獄》，兩大神級演員難得聯手，讓螢幕前一眾觀眾大飽眼福，《天國與地獄》亦因而大收，首播便獲得16.8%高收視，超越新垣結衣主演的《月薪嬌妻新春特別篇》及木村拓哉的《教場2》，再一次印證綾瀨遙及高橋一生的高人氣。

在新劇報捷的同時，甚少找代言人的國民品牌UNIQLO於早前亦宣布找來綾瀨遙出任品牌「LifeWear」概念特別大使，同時發布首個由綾瀨遙主演的廣告，由女神帶領大家一起挑選本季單品。

綾瀨遙在發布會中表示，她本人因為近日忙於拍攝新劇，所以至今仍未能抽出時間添置春裝，難得今次能夠接到時裝廣告，她亦藉此機會買衫，因此廣告中的她是在真購物。

從廣告及日本UNIQLO官方網站可見，綾瀨遙入手了不少本季UNIQLO U的單品，而她最大推的就是本季UNIQLO U的直腳牛仔褲。她認為此款牛仔褲既具有適度的彈力，方便穿著者隨意移動，並且輪廓亦非常美觀。另外她亦推介了超精紡Merino圓領針織衫、男裝間條恤衫、3D羊仔毛混紡圓領寬袖針織衫，以及本季UNIQLO U的布袋。

綾瀨遙最大推的就是本季UNIQLO U的直腳牛仔褲。（UNIQLO）

按圖看綾瀨遙推介的UNIQLO單品：

+ 5 + 5 + 5

儘管綾瀨遙自出道以來一直都是日本國內的廣告女王，更有傳她去年的年收入高達6億5500萬日元，但她私下的生活卻非常簡樸，平常亦只愛設計舒適簡約的服飾，品味正好與UNIQLO的理念不謀而合，絕對是UNIQLO代言人的不二人選。據悉UNIQLO將在夏季推出更多由她出演的廣告，能夠看見樣子悅目、身材高佻又玲瓏浮突的她，作為觀眾固然高興。



最後，重溫綾瀨遙戲裡戲外不同造型：