COS 2021春夏系列　暖系色調貫徹極簡風格　透氣物料最適合香港？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-10 19:29

廣受上班族喜愛的COS近日推出2021春夏系列。品牌今回成功將亞麻布料及有機棉變奏成簡約的時尚單品，非常適合在愈加炎熱的香港穿著。

COS近日推出2021春夏系列。（COS）

在全球暖化的情景下，香港近年的氣溫亦變得愈來愈熱，夏季時份氣溫動輒便超過35度。在此濕熱的環境下，莫說多穿幾件來營造層次感，僅穿一件物料較不透氣的衣服便足以令人想死。亦是此一原因，近年愈來愈多人選擇投入亞麻布料的懷抱，以此透氣的物料捱過炎夏。

然而，坊間大多數以亞麻布料製成的服飾又闊又大，對一眾需要正裝上班的上班族而言確實不太方便。幸好，近日發布的COS 2021春夏系列成功以剪裁，將亞麻製作出高質感的服裝，非常適合一眾香港上班族穿著。

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COS今季以「探索當代文化」為主導概念，單憑文字實在不容易明白如此抽象的理念，但從服裝可見，品牌今回透過有機棉及亞麻布，在女裝部份製作出當下最流行的及膝短褲、茄⼠咩緊⾝針織衫、單車褲、高領風褸、緞面吊帶裙；在男裝部份則製作出短袖POLO、恤衫款外套、茄⼠咩混棉背⼼、束腳長褲、西裝褲、乾濕褸等時尚單品，體現出品牌除了追求時尚之餘，亦不忘貼地回應用家追求舒適的需求，大概對品牌而言，「又要有型又要好著」便是當代人的衣著文化吧。