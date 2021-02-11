俄羅斯人近日穿上紅色衫　不因慶祝農曆新年　卻是一場無聲抗議？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

臨近農曆新年，不少人都急忙地找出衣櫃中的紅色衫褲，期望在年初一討個好意頭。不少俄羅斯人近日亦換上一身紅色衫，背後卻無關節慶或時尚，而是關於一個離別的故事，以及一場無聲的革命。

不少俄羅斯人近日換上一身紅色衫，背後卻無關節慶或時尚，而是關於一個離別的故事，以及一場無聲的革命。（IG）

事源去年疑似被人於飛機上毒害的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），上月在德國完成治療後準備返回莫斯科，未料俄羅斯政府在他即將到埗之際突然關閉莫斯科機場，他只好改在舍列梅捷沃機場降落，俄羅斯警方馬上將他拘捕，並展開秘密審訊。

本月二日，納瓦爾尼被判違反緩刑條例，需服實刑兩年八個月。而在判刑當日，納瓦爾尼的太太尤莉亞（Yulia Navalnaya）穿上最愛的紅色上衣，一臉哀傷地目送丈夫入獄。

納瓦爾尼被判違反緩刑條例當日，太太尤莉亞穿上最愛的紅色上衣，一臉哀傷地目送丈夫入獄。（IG）

納瓦爾尼被毒害到被判入獄的事件引發大批俄羅斯人不滿，大批支持者冒著寒冬走上街頭示威，結果引發當地連日大規模搜捕行動，不少平民因而入獄。曾於俄羅斯《Vogue》任職的時裝記者Katya Fedorova因不敢走上街頭，於是改為在網上發動#негрустивсебудетхорошо運動，結果醞釀出一場無聲示威。

#негрустивсебудетхорошо意即「別難過，一切都會好的」，取自納瓦爾尼被判刑後向妻子尤莉亞說的一句話。而Katya Fedorova之所以會選擇紅色，除了因為尤莉亞判刑當天穿紅色外，紅色在俄羅斯更可讓人聯想到莫斯科紅場，極具歷史含義。

截至今日，IG上共有超過1.4萬個有關#негрустивсебудетхорошо的帖文，不少俄羅斯女子及少量男子在個人帳戶上載穿上紅色服裝的相片，儘管無法為當地帶來真正的改變，但不少人卻認為這運動能讓他們在無須害怕入獄或被打的情況下，知道並非只有自己對政權感到不滿。