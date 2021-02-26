【Gucci】經典馬銜扣1955系列迷你袋　2021年爆紅的男女皆宜袋款

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-02-26 19:48

小包當道，Gucci從典藏設計中汲取靈感，以源自馬術世界的馬銜扣為亮點，推出「馬銜扣1955系列迷你袋」，小巧玲瓏的造型設計，是一款擁有多種穿搭方式和風格的單品，呈現男女皆宜的魅力，更是時尚人士的欣然之選。Gucci Horsebit 1955 mini bag共有三款顏色，黑色、棕色皮革包款售價約為港幣7,950元；另一為Gucci經典的雙G提花版本，價格約9,000元。

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Gucci的所有單品都採用靈活百搭的實用設計和風格，盡顯品牌多元包容的個性精髓。2020早秋推出的馬銜扣1955系列迷你袋，從典藏設計中汲取靈感，以源自馬術世界的雙環和長條形圖案為亮點，該圖案已經成為Gucci耀眼的標誌性元素。這款Gucci馬銜扣1955系列迷你手袋共有三款顏色，兩款採用黑色、棕色皮革製作，另一款使用品牌經典雙G字母交織圖案帆布製作，搭配小巧別緻的調色板造型。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三款男女皆宜的2021 Gucci迷你包】