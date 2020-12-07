Moncler全面收購Stone Island　地上最強Outdoor服飾王國從此誕生

今年雖然全球時裝零售業一遍蕭條，但品牌與品牌股權之間的交易就仍然熾熱。 最新主角是Moncler與Stone Island這兩大Outdoor品牌。

繼最轟動的LVMH 158億美元收Tiffany & Co.，以及VF Corp收購Supreme之後，香港時裝集團I.T，日前也被私募基金CVC，以每股3元的方式私有化，叫人以想不到之際，剛剛國際時裝界又爆發了驚人消息，Moncler成功以13.9億美元金額，收購意大利戶外品牌Stone Island。

LVMH 158億美元收Tiffany & Co.，都算是本年度時裝界最大的收購案。（Tiffany）

Moncler Genius系列堪稱羽絨褸與High Fashion之間史上最矚目的一次互動。（Moncler）

較之VF Corp收購Supreme的商業項目，今次Moncler成功併購Stone Island，實在有些令人意想不到。一來Supreme與VF Corp旗下各大品牌，在角色定位就沒有衝突，更不時有相關聯乘合作；然而Moncler和Stone Island之間卻存在着競爭對手的關係，特別是近年機能時裝如日中天，本身以戶外品牌之居的Moncler與Stone Island，也紛紛透過各式各樣的印象包裝和設計改革，而全面入主街頭時裝甚至高級時裝領域。

Stone Island過往總是與Football Hooligans形象掛勾。（UNIVERSAL）

千變萬化的染色一直是Stone Island最強工藝。（Stone Island）

Moncler Genius系列堪稱羽絨褸與High Fashion之間史上最矚目的一次互動，而Stone Island也憑藉與Nike、Supreme的聯乘合作，來將自家最引以自豪的科技染色工藝拓展至全球，在潮流世界大受年輕人歡迎，打破以往除戶外領域外，過份與Football Hooligans的單一形象。所以在戶外時裝界別上，Moncler和Stone Island都一樣，與The North Face、Patagonia和Arc'teryx共同成為業界5位牽頭羊。

隨住VF Corp收購Supreme的商業項目，Stone Island又加入了Moncler，Supreme與Stone Island的合作，隨時成為絕響。（Stone Island）

所以Moncler今次成功兼併了一位主要對手，對於自份影響力和聲勢而言，無疑是一個大大的提升，而且更將獲得一位高人助陣，事關消息指原來Stone Island持有者Carlo Rivetti，將會加入Moncler管理層，而Stone Island亦將繼續維持原班人馬發展，即是以後Carlo Rivetti將會身兼數職（他本身還有CP Company在手），與Moncler話事人Remo Ruffini共謀大業。