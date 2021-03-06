Human Made｜潮流教父Nigo創立　私物珍藏變奏出時尚復古風格

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-03-06 10:00

相信搭黨們應該對 Human Made 不陌生，早前（2020 / 11 / 25） adidas Originals 才再度釋出與 Human Made 的聯名鞋款 Nizza Hi。但本篇我們不談聯名新品，來科普這個 Pharrell 菲董最愛、由潮流教父 A Bathing Ape 創辦人 Nigo 一手打造的復古潮流品牌 ── Human Made。

按圖查看潮流教父Nigo打造的Human Made的部分商品▼▼▼

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品牌小故事

Nigo 於1993 年創立 A Bathing Ape，在 2011 年賣給香港 I.T 集團，雖然隨後 BAPE 也開始走向商業化的過程，但在潮流市場中還是不乏有一票死忠的擁護者。同年秋冬創立的 Human Made 比起猿人（BAPE），更是 Nigo 的至寶，終於能把自己對美式復古的熱愛，完完整整投注在一個品牌上，並成功做出了品牌獨特的特色以及態度。

品牌特色

Nigo 私下就喜歡收藏 Vintage 服裝，美式復古也是他最熱愛的風格。而經歷過了猿人的洗禮，再加上自身喜愛的「阿美咔嘰」── 具有日本特色的美國復古文化，融合兩者，Human Made 就此問世。

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菲董最愛

Pharrell Williams 和 Nigo 為多年好友，在各大場合不難發現菲董很常著用 Human Made 的服飾，而說到菲董，在這邊不得不提一下，他絕對是讓日潮在美國能發揚光大的大推手之一。在前陣子也攜手打造了 HUMAN MADE x adidas Hu 聯名鞋履，當時可是造成了一股搶購風潮。

以古著風格為主打，Nigo 也擅長用自身原有的 Vintage 收藏再加以改良，每一件服飾都是經典、更帶著令人著迷的年代感。在面料方面，延續猿人的好質感，雖說 Nigo 本人表示「認為 BAPE 已經過時了，沒有理由再去購買」但 Human Made 依然和當年的猿人一樣惹人喜愛、吸引眾人的目光，只是 Human Made 更是展現出 Nigo 對「復古」的執念，也更加的真實、狂野。

Dappei 結語：

喜歡潮流，但又好像過了追求 street wear 的年紀，也喜歡帶點年代感的古著，Human Made 就是你最好的選擇。

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原文：菲董最愛！Human Made 品牌科普：潮流教父 Nigo 一手創立，但卻充滿美式復古元素，一點都不潮？

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