adidas夥拍RubberBand 6號廣告片　潮著ULTRABOOST宣掦疫境自強

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-12 17:41

無可否認，這輯adidas伙拍RubberBand主音6號拍攝的廣告，的確給予人煥然一新之感，無怪大受香港人歡迎。

adidas × RubberBand 6號 ULTRABOOST 21廣告截圖。（影片截圖）

玩開Facebook、IG的香港朋友，最近都應該會對adidas一個不時彈出的短片廣告印象難忘。找來RubberBand成員6號（繆浩昌）自導自演，短片第一句開場白「十二年前寫嘅一句『捲上了急灣』，彷彿成真」，已叫大家百般滋味在心頭……

6號於自己IG Post出當日廣告的拍攝情況。（maubolung）

逆風中保持一呼一吸。（影片截圖）

不過面對重重難關，片中的6號沒有氣餒，更鼓勵大家不要放棄，透過跑步，逆風中保持一呼一吸，努力堅持，先會望到終點，言簡意賅。

雖然整段廣告短片只有37秒，以介紹adidas年度重點跑鞋ULTRABOOST 21為主，但找來6號演出廣告，卻叫人喜出望外。不只因為6號生活態度鮮明，致力堅持以廣東話作歌唱歌，守護香港人價值。

范冰冰雖紅，但她以往的廣告，對香港人而言或許不過是一幅優美的平面照而已。（adidas）

更重要是較之於范冰冰、鹿晗、楊冪和迪麗熱巴，這些在內地微博粉絲數以千萬計的天王巨星，個人IG帳戶只有2.1萬 Followers的6號，對於人口14億的中國大陸而言，或許名不經傳，不過對於香港人而言，偏偏最為貼地、最為親切和熟悉，足見adidas創作團隊今次的匠心獨運。

王嘉爾一直致力開拓內地市場。（adidas）

當然，adidas過往並非沒有邀請香港藝人拍攝廣告，陳奕迅與王嘉爾正是明顯例子，然而兩位巨星近年不再以香港作為事業發展重心，也是不爭之實，能否引人香港人共鳴？那見仁見智。

「我哋係香港人，希望試下呢種音樂用廣東話唱會有咩效果，亦都係呢個習作嘅堅持。」，這是早年6號早年接受訪問時的心聲。（黃國立攝）

以6號擔任廣告主角，足證adidas創作團隊的眼光獨到。（adidas）

而且以往的adidas廣告，通常都是邀請Eason或Jackson「CHOK兩下」，跳下舞，唱隻歌就了事，反觀今次6號演出，則是有聲有色地傳達叫人感動的訊息，絕非可遠觀而不可褻玩地消費明星效應，這種風雨同行的窩心和暖意，那些只著眼於內地市場賺取人仔的品牌是不會意識到的，adidas今次這一仗的確打得漂亮，無怪大受網民歡迎。

廣告中6號穿上adidas最新白 × 黃色ULTRABOOST 21跑鞋。（影片截圖）

說回這對ULTRABOOST 21男女裝跑步，鞋面由primeblue高效能環保物製造，比一般primeknit提供更堅韌的支撐和包覆感；更重要是全新21年的BOOST鞋底系列大大增厚，其BOOST含量比ULTRABOOST 20版大幅提升6%，能量回饋更強外；adidasLEP系統（LinearEnergyPush線性能量推進系統）也得到全面升級，前掌的彎曲覆度強化了15%，跑動起上來自然更加舒適，邁步向前。